Slovensko na titulke významného denníka: Polícia chce umlčať novinárov, hanba obrovských rozmerov

Pavla Holcová čelila 8-hodinovému drsnému výsluchu v súvislosti s vraždou Jána a Martiny. Polícia jej však pod hrozbou pokuty zhabala mobilný telefón. Príkaz vydal prokurátor Špeciálnej prokuratúry, ktorý však k prípadu vraždy nie je pridelený.

Proti praktikám polície sa vzbúrili mediálne organizácie, ale aj verejnosť. Slovensko si dokonca opäť vyslúžilo medializáciu aj vo svete a to rovno na titulke významného denníka Washington post. "Pavla cestovala z Prahy do Bratislavy vlakom 4 hodiny. Od začiatku spolupracovala s vyšetrovateľmi, no po skoro troch mesiacoch ju predvolali na 8-hodinový výsluch, na konci ktorého jej zhabali telefón," píše sa v článku.

"Holcová nie je trestne stíhaná, práve naopak. Zdá sa, že slovenské úrady robia všetko preto, aby ju zastavili," píše sa ďalej. Pod článkom sa rozbehla aj ostrá diskusia, v ktorej čitatelia ostro kritizujú postup slovenskej polície. Našu vládu a praktiky porovnávajú s Donaldom Trumpom a jeho politikou.