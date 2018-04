Slováci z 12 krajín Európy zaslali do Bruselu list ohľadom rezolúcie

Europoslancov v ňom vyzvali, aby do rezolúcie o Slovensku, ktorú budú schvaľovať 19. apríla na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu, zakomponovali viacero konkrétnych bodov. Autori listu poslancov EP upozornili, že k vražde Kuciaka a jeho snúbenice došlo pred vyše mesiacom. Pripomenuli, že zavraždený novinár písal o korupcii a hľadal spojenia medzi mafiánskymi skupinami a vysokými politickými predstaviteľmi na Slovensku. V liste sa tiež uvádza, že táto vražda vyvolala najväčšie pouličné protesty na Slovensku od konca komunizmu v roku 1989.

"My, znepokojení slovenskí občania žijúci v zahraničí, ktorí organizovali protesty vo viacerých krajinách, kde žijú Slováci, sa obraciame s prosbou o Vašu pomoc. V mene ľudí, ktorí sa pripojili k týmto protestom vo všetkých väčších mestách Európy," uvádza sa v liste. Organizátori protestov v zahraničí a autori listu uviedli tri požiadavky, ktoré by mohli byť zaradené do budúcotýždňového textu rezolúcie EP o situácii na Slovensku. Rezolúcia sa pripravuje v súvislosti so zisteniami šesťčlennej osobitnej delegácie, ktorá v dňoch 8. a 9. marca navštívila Slovensko.

V prvom rade žiadajú EP, aby v spolupráci s Europolom požiadal o vytvorenie medzinárodného vyšetrovacieho tímu s cieľom umožniť spravodlivé a transparentné vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Túto žiadosť by zákonodarný zbor EÚ mal adresovať zástupcom Národnej rady SR, lebo len oni môžu schváliť legislatívne kroky na vytvorenie takého tímu, ako aj generálnemu prokurátorovi SR a prezidentovi Policajného zboru SR.

Druhou požiadavkou je dôkladné preskúmanie konkrétnych krokov novej slovenskej vlády, ktoré vyplynuli z výsledkov a odporúčaní dvojdňovej vyšetrovacej misie EP na Slovensku. Do tretice signatári tejto výzvy požadujú, aby europarlament schválil externé a nezávislé vyšetrovanie zneužitia finančných prostriedkov EÚ na Slovensku.

V liste pre členov EP upozornili, že za situácie, keď sú všetky piliere štátnej správy ovládané a zneužívané "zločincami" a novinár, ktorý o tom písal, bol zavraždený, je situácia naozaj kritická. Odvolali sa na správu osobitnej misie EP, podľa ktorej slovenská verejnosť stratila dôveru vo vymáhanie práva a v štátne inštitúcie vo všeobecnosti.

"Obávame sa, že bez externej pomoci nemusí byť možné riešenie. Preto Vás žiadame, aby ste počas hlasovania 19. apríla vzali do úvahy všetky naše obavy," píše sa v liste, pod ktorý sa podpísali Slováci - organizátori verejných protestov z Belgicka, Českej republiky, Dánska, Fínska, Francúzska, Holandska, Luxemburska, Nemecka, Nórska, Poľska, Spojeného kráľovstva a Švédska.

