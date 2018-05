KDH má kandidátov na primátorov štyroch krajských miest: Teraz hľadá spojencov

„Dnes sme schválili kandidatúru Caroliny Liškovej v Bratislave a Jána Vanča v Nitre,“ povedal s tým, že teraz chcú kresťanskí demokrati hľadať dohodu na podpore kandidátov s ostatnými stredopravými stranami.

V apríli sa SaS a OĽaNO dohodli, že nepriberú KDH k predvolebnej spolupráci pred jesennými komunálnymi voľbami na centrálnej úrovni. Ako povedal vtedy pre podpredseda SaS Ľubomír Galko, centrálna zmluva, ktorú už dávnejšie uzavreli SaS a OĽaNO, sa rozširovať nebude, pretože by to bolo príliš komplikované. „Nikto totiž nevie garantovať v 3 000 obciach a mestách podporu takejto koalícii. Je to niečo iné ako voľby do VÚC,“ uviedol. Podľa Galka však platí, že KDH je vítané v každom meste a obci, kde sa budú chcieť pridať ku koalícii SaS a OĽaNO. „Kontaktovali nás už strany Šanca a Sme rodina, začíname rokovať. To čakáme aj od KDH, hnutie je v našej širokej pravicovej demokratickej koalícii vítané ako všetky ostatné strany,“ konštatoval Galko.

Rada tiež dnes schválila podporu malých farmárov, ktorí sú podľa Štefanca šikanovaní organizovanými skupinami napojenými na štátne inštitúcie. Na pozvanie Ivana Štefanca ich v stredu vypočuli v Európskom parlamente v Bruseli.