David Beckham pred 20 rokmi a dnes: Viac vrások, viac sexepílu

LONDÝN - David Beckham bol počas svojej aktívnej kariéry idolom nielen mnohých chlapcov, ktorí chceli byť rovnako šikovnými futbalistami ako on, ale aj dievčat. Tie zas snívali skôr o svadbe so sympatickým Angličanom. Jeho srdce si však získala Victoria Adams zo Spice Girls, s ktorou má štyri deti. Úloha vzorného otecka a vrásky, ktoré pôsobia ako od smiechu, robia bývalého športovca dnes pre mnohé ženy ešte atraktívnejším...

David Beckham sa narodil 2. mája 1975. S profesionálnou futbalovou kariérou začal v Manchestri United, kde pôsobil od roku 1993 do roku 2003. Neskôr hral v Reale Madrid a Los Angeles Galaxy, pričom hosťoval v AC Miláno. Začiatkom roka 2013 prešiel do klubu Paríž Saint-Germain. Kariéru ukončil 16. mája 2013.

David Beckham v roku 1998

Za dvadsať rokov hrania futbalu na profesionálnej úrovni vyhral Beckham množstvo ocenení a trofejí. Vďačil za to najmä svojej výnimočnej kopacej technike. V roku 2007 prezradil pre W magazine, že futbalistom sa chcel stať odmalička. Keď sa ho učitelia pýtali, čím bude, keď vyrastie, jeho odpoveď bola jasná. Dospeláci samozrejme chceli počuť serióznu odpoveď a stále sa pýtali na prácu, ktorú chce v živote robiť. No on mal vždy len tú jednu odpoveď – futbal. „To bolo to jediné, čo som kedy chcel robiť,” povedal Beckham.

David Beckham v roku 2018

David je ženatý so speváčkou, dnes už skôr módnou návrhárkou Victoriou Beckham. Majú spolu troch synov a jednu dcéru. Napriek tomu sa Beckham určite ani dnes nemôže sťažovať na nedostatok obdivovateliek...