Peter Nagy šokoval: Legendárneho Gotta odsunul na vedľajšiu koľaj

V posledných rokoch Peter Nagy síce nepatril medzi najaktívnejších hudobníkov, no napriek tomu je stále jednou z najžiadanejších hviezd éry, kedy bola domáca populárna hudba ešte československá.

Rok 1986

Prelomovým okamihom Petrovej hudobnej cesty bol úspešný singel Profesor Indigo. Pieseň nahral ešte v roku 1982, avšak osud to zariadil tak, že hitom sa stala až o rok neskôr, keď bola zaradená do televíznej hitparády Päťkrát P (Päť pekných pesničiek pre potešenie). Práve táto skladba ho katapultovala do prvej ligy na československej hudobnej scéne. I keď Nagy priznáva, že matematika či fyzika neboli jeho silné stránky, piesne na jednotku skladať vie. A práve túto vlastnosť vyštudovaný filozof využil pri prvom svojom hite, pri ktorého tvorbe ho inšpirovalo práve štúdium na vysokej škole.

Jeho prvým albumom bola nahrávka Chráň svoje bláznovstvá (1984), ktorú prvýkrát videl v rukách fanúšika. "To bol veľmi zvláštny zážitok. Hrali sme v Prahe a za mnou prišiel malý chlapec, či mu môžem podpísať elpéčku. A odkiaľ ju máš - bola moja otázka. Tu v obchode som ju dnes kúpil. On ju už mal a ja som ju v jeho rukách videl prvýkrát. Ešte som ju nemal. Až po návrate do Bratislavy som ju v Opuse dostal aj ja. Dnes je to príjemné spomínanie."

A aký bol ten prvý koncert? "Hrali sme v Banskej Bystrici 13. januára 1984, to viem presne. Bol to dvoják a hrali sme v Dome kultúry. Pre mňa to bol obrovský zážitok, keď som videl tie baby, ako vedia spamäti So mnou nikdy nezostarneš, Profesor Indigo, čo boli moje prvé hity, tak som hovoril – tak estetické povolanie, to musím robiť," dodal Peter Nagy. Spomenul si aj na prvý honorár. "Ja som mal 400 korún a členovia skupiny 200 korún. Všetci mi to závideli, ten sólistický honorár. Za takýto honorár sme hrali niekoľko rokov."