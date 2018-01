Slovenská sporiteľňa predstavila Georgea. Zistite, o čo ide

Väčšina Slovákov obľubuje moderné digitálne platformy. Nie je sa čomu čudovať - náš trh je síce malý, no zároveň dostatočne atraktívny na to, aby u nás spoločnosti neraz testovali rôzne technológie. I tie, ktoré menia svet bankovníctva. Aj preto sa naša najväčšia banka Slovenská sporiteľňa rozhodla priniesť unikátnu novinku. Georgea, ktorý je inšpirovaný užívateľským zážitkom zo sociálnych médií. Inými slovami – bankovanie vďaka Georgeovi je nie len modernejšie, jednoduchšie či intuitívnejšie, zároveň máte pri bankovaní zážitok ako by ste využívali sociálne médiá či online vyhľadávače.

„Meníme sa pre klientov, pretože chceme byť pre nich užitoční. George – naša nová digitálna platforma – je veľkým krokom na tejto ceste, naviac umožňuje ľahké napojenie nových služieb,“ vyhlásil Peter Krutil, generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

Všetko bude v jednej appke

Všetci klienti Slovenskej sporiteľne, aj budúci, si vďaka Georgeovi bude môcť jednoducho manažovať rodinné financie v online prostredí. V porovnaní s predchodcom sa s ním jednoduchšie vyhľadáva či spravujú financie. No a keďže ide o digitálnu platformu, neustále bude prinášať nové služby a vylepšenia. Plusom tiež je, že s Georgeom prichádza aj nová mobilná aplikácia George Go, ktorá nahrádza doterajšie Účty a Platby. V novom Georgeovi, ktorý je prijateľný pre všetky generácie, tak budú mať klienti všetko v jednej aplikácii a na pár klikov.

Radosť bankovať

Slovenské bankovníctvo je podľa Svetového ekonomického fóra 3. najstabilnejšie a najzdravšie v eurozóne. Platí tiež, že každý klient banky chce, aby boli jeho financie v bezpečí a aby sa v online prostredí dali ľahko manažovať. „Intenzívne pracujeme na tom, aby sme boli pre klientov naozaj intuitívnou bankou, s ktorou je radosť bankovať. Zároveň vieme, že pre klientov je kľúčová bezpečnosť. Teším sa, že im dnes môžeme predstaviť Georgea, ktorý spĺňa všetky atribúty moderného, intuitívneho a bezpečného riešenia pre našich klientov,“ hovorí Zdeněk Románek, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za retailové bankovníctvo. S Georgeom budú môcť v budúcnosti bankovať všetci klienti skupiny Erste, ktorej súčasťou je aj Slovenská sporiteľňa. Reč je teda takmer o 16 miliónoch klientov v 7 krajinách strednej a východnej Európy.

Viac informácií nájdete tu: https://www.george.sk/.

- reklamná správa -