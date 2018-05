Grécka vláda má pred sebou veľkú výzvu: Zníženie počtu migrantov na svojich ostrovoch

Ilustračné foto

LESBOS - Grécki vládni predstavitelia sľúbili zníženie počtu prisťahovalcov na gréckych ostrovoch. Minister pre prisťahovalectvo Dimitris Vitsas sa v stredu počas návštevy ostrova Lesbos vyjadril, že cieľom vlády je znížiť počet migrantov na piatich veľkých gréckych ostrovoch zo súčasného počtu 15 500 na 6 500, čo zodpovedá kapacitám zariadení pre utečencov. Vláda by to chcela dosiahnuť do septembra.