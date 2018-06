VIDEO Muž sa 12 rokov odmietal holiť: Teraz dal dole svoj porast a vyzerá božsky

Takto vyzeral Josh pred premenou, Zdroj: Youtube/OWN

NEW YORK - Pri pohľade na dve fotografie by asi málokto uveril, že je na nich ten istý muž. Kým na prvej pripomína jaskynného muža, z druhej sa na vás usmieva dokonalý a príťažlivý model. Teraz ďakuje svojej milovanej priateľke za to, že ho na všetko nahovorila a dotiahla ho do televíznej šou, kde podstúpil túto premenu.