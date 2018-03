Názor politológa: Rozhodnutie premiéra odstúpiť môže situáciu upokojiť len sčasti

BRATISLAVA - Rozhodnutie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) odstúpiť z funkcie prišlo ako gesto neskoro. Tvrdí to politológ Juraj Marušiak. Ficovo odhodlanie však chápe ako signál, že súčasné strany vládnej koalície sa do predčasných volieb nehrnú.

"Lebo ich štartovacia čiara by nebola zrejme najlepšia," uviedol Marušiak. Snahu zabrániť predčasným voľbám preto chápe ako opodstatnenú. Upokojiť situáciu v spoločnosti to môže podľa neho iba sčasti.

Vyjadrenie šéfa Mosta-Híd Béla Bugára, že si Ficovo rozhodnutie váži, Marušiak označil za "veľmi okrúhle a v podstate môže byť interpretované ako cúvnutie". "Bugárova situácia nie je jednoduchá, má problém s vlastnou stranou a uvidí sa, čo uspokojí jeho a čo uspokojí poslancov Mosta-Híd a ministrov tejto strany vo vláde," povedal Marušiak.

Nová vláda bez Roberta Fica by mohla byť podľa Marušiaka iná, upozorňuje však, že Smer-SD nikdy nemal niečo takéto odskúšané. Je zvedavý, ako dlho bude schopná žiť.

Fico v stredu večer oznámil, že je pripravený odstúpiť z funkcie predsedu vlády, demisiu vie podať už vo štvrtok (15.3.), takisto je vtedy pripravený predstaviť aj svojho nástupcu. Urobiť to však mieni za istých podmienok, ktoré musí rešpektovať prezident SR Andrej Kiska. Premiér sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita.