Televízie opäť porušili pravidlá: RVR im vyrubila pokuty za vyše 23-tisíc eur

Vysielateľ MAC TV, s. r. o. dostal súhrnne pokuty vo výške 18 638 eur a RTVS za televíznu Jednotku pokutu 5 000 eur. Ako informovala hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková, rada dala pokutu 7 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (JOJ, JOJ Plus) za porušenie zákonnej ochrany maloletých, a to nedodržania pravidiel označovania programov logom o ich vekovej prístupnosti 18. decembra 2017 o cca 20:32 odvysielaním programu Smrtonosná pasca 4.0.

Program bol podľa RVR označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval vulgárne a expresívne vyjadrovanie a detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov. RVR zároveň udelila vysielateľovi televízií JOJ a JOJ Plus pokutu za to, že 5. januára o cca 20:32 a 7. januára o cca 14:30 porušil rovnaké pravidlá odvysielaním programu Smrtonosná pasca: Opäť v akcii. Program označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval expresívne vyjadrovanie a detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov.

Vysielateľ televízie JOJ zároveň dostal pokutu 6 638 eur za porušenie zákonných pravidiel za to, že 28. januára o cca 14:36 odvysielal upútavku na program Život je boj, ktorá obsahovala výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia. Spoločnosť MAC TV zároveň dostala pokutu 5 000 eur za programovú službu WAU, a to za porušenie zákonných pravidiel na technické požiadavky na zvukovú zložku programovej služby v súvislosti s vysielaním reklamného bloku 18. januára od cca 20:43 do 20:52.

Rada dnes pokutovala aj RTVS. Verejnoprávnemu vysielateľovi dala pokutu 5 000 eur za to, že televízna Jednotka podľa RVR porušila zákonnú ochranu maloletých pri vysielaní upútaviek na programy Inšpektor Max, Sváko Ragan, Kohút na víne 2 a Silná zostava 14. januára o cca 19:50. Problémom podľa licenčnej rady je, že každá z upútaviek nebola označená grafickým symbolom vekovej vhodnosti v pravom alebo ľavom hornom rohu televíznej obrazovky po celý čas jej trvania.

RVR dnes zároveň uložila viaceré nefinančné sankcie - upozornenie na porušenie zákona. Dostal ich vysielateľ TV Doma spoločnosť Markíza - Slovakia za porušenie zákonných pravidiel multimodálneho prístupu v súvislosti s vysielaním titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím v rámci programu Nekonečná láska 20. decembra 2017.

Upozornenie na porušenie zákona dala RVR vysielateľovi GES Slovakia, s.r.o. (programová služba Rádio Anténa Rock) za to, že rade nedodal na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania z 31. januára. Upozornenie na porušenie zákona dostala i spoločnosť Kinet Inštal s.r.o. za to, že 29. a 30. decembra 2017 vysielali bez udelenej licencie. Nefinančnú sankciu - upozornenie na porušenie zákona dostal tiež poskytovateľ AVMS TV spoločnosť Senec, s.r.o. (www.senec.tv) za porušenie zákazu sponzorovať spravodajské programy poskytovaním programu SENEC.TV – SPRAVODAJSTVO 27. 11. 2017, a to 6. februára tohto roka.