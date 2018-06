PRÁVE TERAZ Obrovské kolóny v Bratislave: Zdržíte sa až dve hodiny

Najväčšie kolóny sa tvoria na Račianskej ulici v Bratislave. Opravy na cestách spôsobili dopravný kolaps a vodiči sa zdržia v zápche zhruba dve hodiny, informovala Zelená vlna.

KOLÓNA: V Bratislave na Račianskej smerom do centra sa pre práce na ceste zdržíte asi dve hodiny. — Zelená vlna (@zelenavlna) 12. června 2018

Kolóny sa však tvoria aj z iných smerov. Zdržíte sa v smere od Chorvátskeho Grobu až po Petržalku, kolóny sú aj v Ivanke pri Dunaju v smere od Bernolákova do Bratislavy a vodiči hlásia zdržanie aj v smere od Rovinky do Bratislavy. Stella Centrum hlási nehodu na výjazde z Dolnozemskej na Prístavný Most, zdržíte sa aj v tomto úseku.