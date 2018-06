VIDEO Veľkolepé plány s národným klenotom: FOTO Z chátrajúcej ruiny má byť pýcha Slovenska

Kaštieľ v Rusovciach chátra už 20 rokov., Zdroj: MLR Urbex

RUSOVCE - Nádherný neogotický kaštieľ v Rusovciach chátra už 20 rokov. Vláda sľubovala jeho rekonštrukciu už pred rokom. Malo to byť miesto, ktorým sa budeme pýšiť pred významnými zahraničnými návštevami. Kaštieľ je momentálne v havarijnom stave, no zdá sa, že by sa to malo čoskoro zlepšiť.