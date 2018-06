FOTO Petržalčan neveril vlastným očiam, keď videl, ako vodič zaparkoval: To hádam urobil naschvál!

BRATISLAVA - Obyvatelia Petržalky sú už presýtení rečami o tom, ako sa nutne potrebuje vyriešiť parkovacia politika. Medzičasom by ale sami mohli prispieť k tomu, aby parkovacích miest bolo o niečo viac. A to tak, že nebudú zaberať viac miesta, než je nevyhnutné. Tento vodič by sa to mal čo najrýchlejšie naučiť.

Neuplynie hádam deň, kedy by sa nepísalo o tom, ako veľmi potrebuje Bratislava zaviesť novú parkovaciu politiku. Miest na parkovanie je totiž čoraz menej a áut naopak čoraz viac. Ľudia parkujú už naozaj všade - na chodníkoch, tráve či dokonca priamo pred bránou do domu. Blokujú tým vchody, ktoré sú určené pre záchranárov a smetiarov, ktorým tak značne sťažujú vjazd tam, kam sa potrebujú dostať.

Vodiči by preto mali byť ohľaduplní a keď už sú niekde miesta vyhradené na parkovanie, treba na nich zastaviť tak, aby neblokovali viac miesta, než je potrebné. Asi by to mal niekto povedať aj šoférovi tohto čierneho fiatu, ktorý parkoval v Petržalke neďaleko kúpaliska Matadorka. Deliace čiary na ceste mu zjavne nič nehovoria, pretože zaparkoval presne medzi dvoma parkovacími miestami.

Týmto arogantným spôsobom zablokoval hneď dve miesta, a to tak presne, že človek by si mohol pomyslieť, že to snáď urobil schválne. A je pritom úplne jedno, či tam stál niekoľko minút, alebo oveľa dlhšie. Keď už sa mu takto presne podarilo zastať medzi dvoma miestami, určite by dokázal zaparkovať aj tak, ako sa patrí.