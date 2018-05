Srdcervúce vyznanie milujúceho otca: Marek sa nemieni vzdať svojich dcér

Otec dvoch dcér Marek porozprával svoj príbeh na sociálnej sieti. "Som Marek, zúfalý otec. Zúfalý zo svojej exmanželky, zúfalý zo súdnictva, zúfalý z polície a všetkých inštitúcií, ktorých sa to týka (česť výnimke n.o. Miesto pod Slnkom)," napísal na profile Marek NevzdámSa. Svoje deti nevidel už štyri a pol roka. V kontakte s nimi bráni podľa jeho slov mama dievčat.

Ako opísal, s bývalou manželkou sa prvý rok usiloval dohodnúť, bezvýsledne. Súdne konania sa ťahajú od novembra 2014. "Matka nepreberá súdne zásielky, nechodí na súdne pojednávania, zatajuje sa, neotvára sociálnym pracovníkom a využíva právo nevypovedať . Na druhej strane je nečinnosť Okresného súdu Košice II. Do dnešného dňa nebolo vydané ani jedno rozhodnutie vo veci samej. Týmto prípadom sa zaoberá aj Ústavný súd SR vo veci súdnych prieťahov a kriminálna polícia vo veci marenia súdneho rozhodnutia," zverejnil Marek.

Ako to v podobných nemilých prípadoch býva, aj v tomto trpia deti. "Takýmto spôsobom im chcem ukázať, že ich nadovšetko ľúbim a že moje srdce a dvere majú vždy otvorené. Mali sme krásny vzťah, ktorý zabila ich matka. Ja však verím, že láska hory prenáša a že môj odkaz sa dostane k nim a presvedčí ich, aby urobili ten krok, krok, ktorý ich dovedie ku mne," zveril sa otec dievčat na sociálnej sieti.

Po rozvode manželov od roku 2011 do roku 2014 prebiehal styk s dcérami podľa otcových slov "ako tak v poriadku". Medzičasom si Marek našiel priateľku. V roku 2014, keď mali dcéry 9 a 10 rokov, podal Návrh na striedavú starostlivosť. V tom istom roku otehotnela aj Marekova priateľka a vtedy nastal podľa neho boj. "Od januára 2014 som ich nemal vo svojej starostlivosti ani raz a od novembra 2014 som s nimi už nemohol ani telefonovať," zdôveril sa s tým, že mu nejde o to, aby pošpinil svoju exmanželku. "Chcem len, aby láska k mojim dcéram vyhrala! Aby vedeli, že ich ľúbim, a že mi strašne chýbajú. Dal by som čokoľvek za čas strávený s nimi. Chcem, aby celý svet vedel, že som Marek, otec dvoch úžasných dievčat, ktorých sa nemienim vzdať!" vyznal sa.