Bývalá študentka prehovorila o sexuálnych zverstvách, ktoré sa diali na strednej škole

Po 36 rokoch sa verejnosť opäť začala zaujímať o nevyriešený prípad zmiznutia zdravotnej sestry a matky dvoch malých synov Lynette Dawsonovej, ktorá bola manželkou telocvikára Chrisa Dawsona. Ten pôsobil na strednej škole Cromer High School na sydneyskom predmestí Cromer, a hoci výsledky vtedajšieho vyšetrovania poukazovali práve na neho ako na možného páchateľa, nikdy nebol pre nedostatok dôkazov obvinený.

Ako sa však zdá, bývalému aktívnemu reprezentantovi v rugby, ktorý sa neskôr realizoval najmä ako tréner školského dievčenského basketbalového tímu, sa toho v živote prepieklo oveľa viac. V súvislosti s tým, čo sa momentálne okolo jeho osoby deje, mnohým možno napadne príslovie o božích mlynoch, ktoré si dali v tomto prípade poriadne načas.

"Na škole bolo minimálne šesť učiteľov, ktorí mali sex najmenej so šiestimi študentkami," prehovorila niekdajšia podkapitánka basketbalového družstva Robyn Wheelerová v rozhovore, ktorý poskytla denníku The Australian. Spomína si dokonca aj na to, ako na jednom školskom výlete učiteľ liezol k istej študentke cez okno. "Všetko sa dialo najmä počas športových sústredení. Vybrané 15 až 17-ročné dievčatá cestovali v jednom aute s učiteľmi vo veku od 20 do 30 rokov a poskytovali im dokonalý servis." Je si vraj úplne istá tým, že vedenie o všetkom vedelo, ale nemalo chuť ukazovať vlastnú školu v zlom svetle. Dokonca sa utajil aj protest rodičov, ktorí sa časom o všetkom dozvedeli.

"Medzi spomínanými učiteľmi zašiel najďalej práve telocvikár Dawson, keď v roku 1982 nadviazal intímny vzťah iba so 16-ročnou Joanne Curtisovou. Stretávali sa nielen v škole, ale aj u neho doma, chodila mu strážiť deti," tvrdí Robyn a dostáva sa tak k prípadu, v ktorom sa po viac ako troch desaťročiach opäť vŕta polícia. Chrisova manželka Lynette to zistila a o pár týždňov zmizla, čo poukazuje na možnú súvislosť medzi pedofilným správaním učiteľa a záhadným zmiznutím jeho ženy. Wheelerovej slová potvrdzuje aj fakt, že iba krátko po zmiznutí sa študentka nasťahovala do učiteľovho domu a keď prekročila prah dospelosti, prijala jeho žiadosť o ruku. Vyšetrovatelia síce od prvej chvíle podozrievali práve manžela nezvestnej, ale kvôli nedostatku dôkazov ho nemohli obviniť.

Manželstvo zvrhlého učiteľa a mladej študentky nevydržalo veľmi dlho, dvojica sa rozišla v deväťdesiatych rokoch. "Naliehal na mňa, aby som si ho vtedy vzala, bol ako posadnutý. Hovoril o tom zakaždým, keď sme sa stretli. Veľmi na mňa tlačil," opísala svoj bývalý vzťah Joanne. Dawson už svoju minulosť zrejme dávno pochoval presne tak, ako kedysi svoju manželku. Bratia nezvestnej ale dosiahli, že v roku 2014 bol prípad ich sestry nanovo otvorený. Vláda Nového Južného Walesu dokonca ponúkla 200 000 dolárov za informácie, ktoré by pomohli pri vyšetrovaní. "Viem, že musíme ísť ďalej, ale nie je to ľahké, keď viete, že vo svete je nepotrestané zlo a my s tým môžeme niečo urobiť," vyjadrili sa Lynettini súrodenci.