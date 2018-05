Zúfalí rodičia na južnom Slovensku: Školy zvýhodňujú maďarské deti, boj o triedy

Rodičia z Rohoviec, Trnávky Báču, Blatnej na Ostrove, Kyselice, Macova a Horného Baru si už nevedia dať rady. V týchto obciach totiž nie sú základné školy s vyučovacím jazykom slovenským. Rodičom vraj bola ponúknutá možnosť základnej školy v Gabčíkove. To však odmietajú.

"Nemôžem nechať svoje 6-ročné dieťa cestovať autobusom 40 minút, ktorý, navyše, ani nie je školským spojom, ale obyčajnou linkou," povedala nám Slávka Brontvajová. Tá nakoniec svoje dieťa zapísala do školy vo Veľkej Pake. "Môj muž, ktorý pracuje v Bratislave, ho tam bude cestou voziť. Mám ešte jedno 11-mesačné dieťa, takže ak by ho nezobrali do Veľkej Paky, bolo by to veľmi náročné," dodala.

"Najhoršie je, že tie slovenské školy sú plné a maďarské nie. Do školy s kapacitou vyše 200 detí, chodí asi 80," hovorí pani Lenka, ktorá sa potýka s rovnakým problémom. Slovenská ZŠ Mateja Bela v Šamoríne, ktorú by deti so záujmom o výučbu v SJ chceli navštevovať, je preplnená a neprijíma žiakov z okolia.

Zmenili z tohto dôvodu i školský obvod. Niektorí zúfalí rodičia riešia situáciu spôsobom, že si po dohode aj s cudzími ľuďmi nahlásia v Šamoríne trvalý pobyt, aby dostali svoje dieťa do školy s vyučovacím jazykom slovenským. Doteraz tak z dotknutých obcí urobilo okolo 8 rodín, ďalší takto prihlásili svoje deti do Dunajskej Lužnej.

Rovnaké práva

Šamorínska škola dokonca chcela zriadiť pobočku svojej školy aj v Rohovciach. Obec Rohovce však túto ponuku odmietla bez udania dôvodu. Starosta sa vyjadril, že to poslanci obecného zastupiteľstva neschválili.

O stanovisko sme požiadali aj starostu obce, Eugena Horvátha. "Nespokojní rodičia podali na obecný úrad petíciu ohľadom otvorenia základnej školy v našej obci, ktorou sa zaoberáme. Je zvolané zasadnutie zastupiteľstva obce so samostaným bodom k tejto téme," napísal nám starosta. Podľa rodičov však starostovia nechcú vyjsť slovenským žiakom vôbec v ústrety a obviňujú ich, že chcú vziať školy maďarským občanom. "O to nám vôbec nejde. Žiadame len rovnaké práva pre slovenské deti, ako aj pre maďarské," dodávajú rodičia.