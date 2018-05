VIDEO Obrovský požiar v Tatrách: Hasiči stále bojujú s plameňmi

Momentálne na mieste zasahujú hasiči z Popradu, Vysokých Tatier, Prešova, Košíc, Mengusoviec a Modul pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí Stred. "Pomáhajú aj dobrovoľní hasiči z obcí Šuňava a Štrba. Na mieste zasahuje aj vrtuľník Letky Ministerstva vnútra, ktorý už na požiarisko zhodil prvých pár tisíc litrov vody," informovala hovorkyňa prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Farkasová.

"Prostredníctvom vykonaného prieskumnému letu vrtuľníkom bolo zistené, že sa požiar v noci podarilo udržať pod kontrolou a už sa nerozširuje ďalej," dodala Farkasová.

Pre nebezpečenstvo požiaru v poobedňajších hodinách evakuovali z terénu 800 až 1200 turistov a dočasne uzavreli viaceré turistické chodníky vedúce ku Chate pri Zelenom plese a Chate Plesnivec i ďalšie trasy.

Šéf Horskej záchrannej služby Jozef Janiga v tejto súvislosti apeloval na turistov, aby sa miestu požiaru ako i jeho okoliu vyhýbali a nekomplikovali tak zásah hasičov a chránili si zdravie.

Niektoré trasy ostávajú uzavreté

Turistické chodníky v požiarom postihnutej oblasti vo východnej časti Vysokých Tatier sú po krátkodobej uzávere opäť otvorené. Horská záchranná služba informovala, že výnimkou je žlto značená turistická trasa vedúca od smerovníka Čierna voda na Chatu Plesnivec. Tá ostáva naďalej uzavretá.

"Apelujeme na turistov, aby dodržiavali pokyny a usmernenia službukonajúcich príslušníkov záchranných zborov, aby zbytočne nevstupovali na územia, kde prebieha hasenie požiarov a nekomplikovali tým práce záchranárov," upozorňuje HZS.

Záchrana spod Gerlachu

Horskí záchranári museli vo štvrtok (3.5.) večer pomáhať poľským turistom v Pieninách i vo Vysokých Tatrách. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že v prvom prípade žiadali prostredníctvom tiesňovej linky dvaja Poliaci o pomoc pre 33-ročného kamaráta, ktorý uviazol v strednej časti Batizovskej próby smerom na Gerlachovský štít.

Turista nemal potrebné vybavenie ani teplé oblečenie, bol vyčerpaný a nedokázal samostatne zísť. Poliaci poskytli záchranárom HZS jeho telefónne číslo a GPS súradnice. Mobilný telefón bol však nedostupný. "Napriek tomu, že nebolo možné sa mu spätne dovolať, mal pri sebe špeciálny systém núdzového vysielania signálu, zabudovaný v hodinkách, ktorý po aktivovaní vysielal signál do Spojených štátov amerických. Po kontaktovaní slovenskej strany bola prostredníctvom Polície SR potvrdená jeho poloha," uviedla HZS.

Podľa vyjadrenia Poliakov sa pri schádzaní v západnej stene Gerlachovského masívu rozdelili. Dvaja zo skupiny, vybavení stúpacími železami a cepínmi zostúpili, no ich kamarát ostal v exponovanom teréne sám. Na pomoc mu odišli dvaja záchranári HZS zo Starého Smokovca, ktorí po príchode postihnutého zateplili, poskytli mu tekutiny a začali s ním zostupovať do doliny. Poliak bol na krátkom lane za pomoci lanovej techniky postupne bezpečne spúšťaný do chodeckého terénu. V sprievode záchranárov následne prešiel ku Sliezskemu domu a bol transportovaný do domu HZS v Starom Smokovci. Záchranná akcia sa skončila krátko pred 5. hodinou.

Vo večerných hodinách zasahovali záchranári HZS aj v Pieninách, na Dunajci sa totiž prevrátil kajak s trojčlennou poľskou rodinou. Rodičia pritom skončili na poľskej strane a päťročný syn na slovenskej strane rieky. "Na pomoc chlapcovi okamžite odišli službukonajúci záchranári HZS. Chlapec nebol zranený, mierne podchladený však potreboval zateplenie," uvádza ďalej HZS na svojej stránke s tým, že rodičia chlapca z prevrátenej lode boli bez zranení. Záchranná akcia prebehla v spolupráci s poľskými kolegami, na mieste zasahovali aj príslušníci slovenskej polície. Záchranári následne dopravili rodinu do Poľska.