VIDEO Teror v obci pri Bratislave: Pavol suseda oblial močovinou, psov vraj vychováva kopancami

Dom, v ktorom Pavol žije so svojou mamou Annou, vyzerá ako skladisko odpadu. Na dvore je naznášaných množstvo harabúrd a medzi nimi sú výkaly od desiatok psov, ktoré v dome žijú. Niektoré psy sú priviazané na reťaziach o strom, iné behajú po zadnom dvore, ďalšie sú na balkóne.

Pavol má na dvore množstvo harabúrd.

Ešte v septembri bola v Závode polícia aj regionálna veterinárna správa. Pavlovi našli na streche domu marihuanu v kvetináči. Na druhý deň bol však opäť doma, akoby sa nič nestalo. Veterinári mu dali podmienky - všetkých psov mal dať zaočkovať a bordel z dvora odpratať, inak mu psov odoberú. Ani jednu z týchto podmienok však Pavol nesplnil.

Na dvore má rovnaký, ak nie aj väčší neporiadok a podľa našich informácií ani všetky psy nie sú zaočkované. "Časť z nich dal očkovať, ale potom mu došli peniaze. Čakal na podporu a mal dať zaočkovať aj tie ďalšie," povedal nám Martin Barančok z Regionálnej veterinárnej správy. "Ten neporiadok, o ktorom hovoríte, musel znova naznášať, lebo keď sme to boli kontrolovať, tak tam nebol," odpovedal nám na otázku, prečo mu psy ostali, keď nesplnil ani jednu podmienku, ktorú mu dali.

Susedia sa boja

Veterinári vraj nezistili žiadne týranie psov, no susedia majú pochybnosti. "Na vlastné oči som videl, ako do nich kope. To je jeho výchova," povedal nám jeden z obyvateľov ulice, na ktorej Pavol žije. Obáva sa aj o svoje malé dieťa. "Tam mu dohrýzli švagrinú. Si predstavte, že len polovica z nich vybehne a zaútočí, veď to nie je sranda," povedal. Pavol so susedmi nemá dobré vzťahy a vždy, keď ho niekto kritizuje, urobí mu zle.

"Počul, ako som hovoril, že odtiaľ ide strašný smrad. Keď som sa po hodine vrátil von, tak na múriku na slnku boli porozkladané vedrá z výkalmi," opisuje jeden zo susedov. Tomu dokonca jeho psy zabili aj mačku. "Preliezla tam, mali sme ju len tri dni, nevedela ešte. Keď som ju hľadal, povedal mi, že už je po nej, psy ju vraj zabili. Pýtal sa, či ju chcem naspäť alebo ju spáli," hovorí sused. Okrem toho mal byť aj na plote obesený pes a ostatní ho mali požierať.

"Je to nechutné a my už nevieme, čo máme robiť, na koho sa obrátiť. Polícia sem síce chodila, ale bolo to na nič, nič nevyriešili," dodáva. Na ďalšieho vraj vylial močovinu, ktorá sa mu dostala do očí. "Odvtedy mám problém s očami, pozrite, mám to aj od lekára," hovorí ďalší sused a ukazuje nám lekárske správy.

Bezradná mama

Pavlova mama Anna býva na prízemí poschodového domu, v ktorom žije Pavol aj so psami. Vždy, keď o tom začne rozprávať, rozplače sa. "Je to hrozné, nič sa nezmenilo. Nebol tu nikto, ani tí veterinári skontrolovať, či odpratal ten bordel," sťažuje sa Pavlova mama. Hovorí, že niečo síce odpratal, ale dvakrát toľko naznášal naspäť. "Ja tých psov nechcem, neviem, čo s ním mám robiť," zadúša sa od plaču.

Po tom, čo sme kontaktovali veterinárov, prisľúbili, že k Pavlovi pôjdu stav psov a okolia domu skontrolovať. Voči Pavlovi je vedené trestné stíhanie vo veci týrania zvierat. "V súvislosti s nálezom uhynutého psa v jednom z domov v obci Závod, je na príslušnom útvare Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu týrania zvierat. Ku dnešnému dňu vyšetrovanie ukončené nebolo," informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Pavlova mama je zúfalá.

Do väzenia sa nedostane nikto

Štatistika toho, ako končia tyrani zvierat, sa ani po roku nemení. V minulom roku bolo odsúdených iba deväť ľudí, za mreže nešiel nik. V parlamente je zákon, ktorý to môže zmeniť.

V uplynulom týždni polícia začala riešiť krutý útok z Nitry ako trestný čin podľa paragrafu 378 Trestného zákona a do parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo sa za pozoruhodnej diskusie dostala novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Napriek tomu v minulom roku opäť nikto nešiel za týranie zvierat do väzenia.