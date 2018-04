Rekonštrukcia podchodu na Trnavskom mýte rozhnevala Bratislavčanov: FOTO Zábery, ktoré neuvidíte

Práce by mali byť ukončené v lete. Po utorkovom kontrolnom dni to potvrdili primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý i zástupcovia spoločnosti Immocap Group, ktorá podchod obnovuje.

V podchode sú už zrekonštruované dve nástupištia, kde sú osadené nové eskalátory, nové výťahy, kompletne zrenovované schodiská či steny. Pri vstupe Nová tržnica bol vybudovaný aj nový výťah a nový prístrešok pri električkových nástupištiach. "Harmonogram platí. Máme za sebou dve fázy rekonštrukcie a vstúpili sme do poslednej. S prácami súvisia aj dočasné obmedzenia pre chodcov. Všetky obchádzky sú zrealizované po konzultácii s dopravnými inžiniermi a políciou, s cieľom zabezpečiť čo najväčšiu bezpečnosť," povedal Nesrovnal.

Slavomír Jankovič z Immocap Group priblížil, že aktuálne sa bude pracovať na vstupe číslo 2 k Domu odborov, na vstupe číslo 3 k Vajnorskej ulici, na vstupe číslo 4 smerom k nákupnému centru a na nástupišti 3, kde sa budú demolovať existujúce prístrešky a osádzať nové. Osádzať sa budú aj ďalšie nové eskalátory, výťahy a realizovať sa budú aj opravy povrchov.

"Čo sa týka interiéru, budeme pracovať ešte na dlažbe, čakajú nás stropy, osadenie svetiel a pokračujeme v práci aj na obchodných jednotkách," priblížil. Dokončovať sa bude aj kanalizácia, vzduchotechnika či chladenie. Na povrchu ešte bude prebiehať oprava niektorých chodníkov. Realizovať sa bude aj obnova zábradlí v celom priestore Trnavského mýta či osadenie nových košov na odpad.

Polícia v podchode

Počas kontrolného dňa bolo v podchode množstvo mestských policajtov, ktorých sa ľudia pýtali na cestu. "Strácam sa tu, už aby to bolo opravené," povedala nám Janka, ktorá tadiaľ chodí do práce. Polícia v takomto počte ale nie je k dispozícii každý deň. "Počas dopravnej špičky a vždy, keď je to nevyhnutné, mestská polícia v spolupráci s krajskou dohliada na bezpečnosť chodcov," povedala nám hovorkyňa mestskej polície Lucia Mihalíková.

Počas rekonštrukcie podchodu sa zvýšil počet chodcov, ktorí si skracujú cestu k električkovým zastávkam alebo do nákupného centra priamo cez frekventovaný úsek cesty. Denne tak riskujú svoje životy.