Vzbura v RTVS! Vyhadzov rozpútal kritiku vedenia, Rezník hovorí o rukojemníckej dráme

BRATISLAVA - Takmer 60 novinárov z RTVS v otvorenom liste kritizuje vedenie a hovorí o vytláčaní profesionálov z verejnoprávneho média a o presadzovaní ľudí bez expertízy do reportáží.

Novinári z RTVS sa ozvali po tom, ako dostala výpoveď jedna z najskúsenejších novinárok Oľga Baková. Televízni reportéri, editori a časť rozhlasovej redakcie kritizuje atmosféru v práci, rovnako aj prístup vedenia a aj výpoveď Oľgy Bakovej.

Podľa nich sa do reportáží presadzujú sporní respondenti. Bez reakcie neostal ani minulotýždňový spor so šéfom Vahramom Chuguryanom pre odznaky #AllForJan, ktoré vznikli ako symbol solidarity so zavraždeným investigatívnym novinárom Jánom Kuciakom.

"Náš priamy nadriadený o nás minulý týždeň verejne vyhlásil, že v skutočnosti nám niektorým nejde o čestnú a profesionálnu novinárčinu, ale o priame zasahovanie do politiky. Je to lož. Zároveň, po viacerých pokusoch riešiť situáciu v spravodajstve RTVS interne, je to prekročenie hranice, keď sa musíme ohradiť aj verejne," píše sa na začiatku listu. Atmosféra v spravodajstve je vraj napätá už niekoľko mesiacov a redaktori bojujú s nedôverou voči ich nadriadeným a ich úmyslom a schopnostiam.

"Väčšinou ide o ľudí, ktorí prekročili nepísané novinárske pravidlo a prišli z tlačových oddelení. Doteraz však nezaviedli mechanizmus, ktorý by vylúčil možný vplyv ich konfliktu záujmov na obsah spravodajstva," uvádzajú redaktori v liste. Celý otvorený list zdieľajú redaktori na svojich profiloch na sociálnych sieťach s heštegom #nezavislaRTVS.

Vedenie RTVS reaguje

Vednie RTVS na čele s generálnym riaditeľom Jaroslavom Rezníkom sa voči otvorenému listu redaktorov ostro ohradilo. Podľa Rezníka sa redaktori len snažia odpútať pozornosť od podstaty a snahy, ktorú viacerí „najmä tí neistí a neskúsení redaktori“ v interných debatách vraj pomenovali. Podľa generálneho riaditeľa je ich cieľom „zlikvidovať každé nové vedenie“.

Rezník v stanovisku tvrdí, že si redaktori urobili z divákov a poslucháčov rukojemníkov. "Ak všetci chceme, aby sa dôvera divákov v spravodajstvo RTVS posilnila, musíme tvrdo a profesionálne pracovať, vzdelávať sa, konštruktívne diskutovať a dôverovať, že to spolu dokážeme. Nešťastne zvolená forma internej komunikácie signatárov otvoreného listu prostredníctvom širokej verejnosti nesvedčí o úprimnej snahe o konštruktívnu diskusiu a o odborné napredovanie v záujme všetkých divákov a poslucháčov RTVS," píše sa v stanovisku.

Celé stanovisko vedenia RTVS

Nový manažment spravodajstva začal realizovať účinné kroky, aby spravodajstvo RTVS bolo objektívne, vyvážené, nestranné a plnilo základnú informačnú službu pre širokú verejnosť. Tí, ktorí sa s tým nedokážu stotožniť, neakceptujú roky platné pravidlá – Zákon o RTVS a z neho odvodený Štatút programového pracovníka, Etický kódex a ďalšie platné predpisy – a hľadajú vnútorného i vonkajšieho nepriateľa, lebo začali mať problém.

Robiť z divákov a poslucháčov rukojemníkov, upozorňovať ich na vonkajšieho nepriateľa („Neveríme, že naši nadriadení sú schopní ochrániť redakciu pred silnými tlakmi z vonkajšieho prostredia“), je len odpútavaním pozornosti od podstaty a snahy, ktorú viacerí – najmä tí neistí a neskúsení redaktori – už aj v interných debatách pomenovali – „zlikvidovať každé nové vedenie“!

Fabulujú a strašia možnými budúcimi konfliktmi záujmov, no zabudli sa verejnosti zdôveriť, že práve nové vedenie ich trpezlivo vracia ku kultúre tvorby pre verejnoprávne médium, na ktorú mnohí zatiaľ svojimi kvalitami nedosiahli, a ku kultúre jazyka, ktorú mnohí stratili. Za poslednú dekádu sa vymenilo vyše 80% tvorivých pracovníkov spravodajstva RTVS a nahradili ich prevažne mladí a málo skúsení tvorcovia, ktorých neviedli skúsenejší senior redaktori, keďže ich objektívne zostalo len veľmi málo.

Spravodajská tvorba niektorých redaktorov preto dosiahla také bezbrehé parametre, že neraz obťažuje diváka a poslucháča neprofesionalitou, tendenčnosťou, vsúvaním vlastných názorov, či emočne prehnanou interpretáciou. To, žiaľ, negatívne ovplyvňuje obraz o celom spravodajstve na verejnosti. Naprávať tento nelichotivý stav nie je pre žiadne vedenie ľahký ani bezbolestný proces.

Radikálne mladé jadro spravodajstva namiesto toho, aby venovalo energiu sebavzdelávaniu a pozorne načúvalo, aké nové výzvy sa mu núkajú, resp. aby sa na nich spolupodieľalo, sa rozhodlo stavať barikádu zvnútra, hľadať nepriateľa a kričať na ostatných – „kto nejde s nami, ide proti nám!“. Skúsenejší redaktori sa často doslova boja povedať svoj názor, aby sa nestali predmetom invektív. Ak všetci chceme, aby sa dôvera divákov v spravodajstvo RTVS posilnila, musíme tvrdo a profesionálne pracovať, vzdelávať sa, konštruktívne diskutovať a dôverovať, že to spolu dokážeme. Nešťastne zvolená forma internej komunikácie signatárov otvoreného listu prostredníctvom širokej verejnosti nesvedčí o úprimnej snahe o konštruktívnu diskusiu a o odborné napredovanie v záujme všetkých divákov a poslucháčov RTVS.

Ako inak sa dá vysvetliť fakt, že na dnešnej porade nezazneli žiadne pripomienky, o ktorých píšu v liste, a pritom už o niekoľko minút po nej o nich informovali verejnosť a médiá. Chceli by sme zdôrazniť, že na riešenie takýchto otázok je určená pôda RTVS a vedenie spravodajstva každý deň opakovane dáva najavo, že je pripravené otvorene z očí do očí diskutovať o akejkoľvek odbornej téme slobodne a nezávisle. Za kľúčový považujeme fakt, že samotní signatári jednoznačne priznali, že je im umožnené pracovať absolútne slobodne.

Celé vedenie RTVS má úprimný záujem o zlepšenie kvality a profesionálnej úrovne spravodajstva. Naši koncesionári si rozhodne zaslúžia, aby sme interné záležitosti riešili kultivovaným spôsobom „doma“. Kto sa chce na tom spolupodieľať, má všetky možnosti, bez traumatizovania spoločnosti a bez umelého vytvárania nepriateľskej atmosféry. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ RTVS Vahram Chuguryan, riaditeľ Sekcie spravodajstva a publicistiky Hana Lyons, vedúca Odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky Petra Stano Maťašovská, vedúca Odboru rozhlasového spravodajstva a aktuálnej publicistiky