Etnologička odhalila zvyky našich predkov: Mnohé zanikli, no najkrajšie sa tradujú dodnes

Etnologička odhalila, prečo chodievali Slovania počas Veľkej noci na hroby

BRATISLAVA – Etnologička Tatiana Bužeková odhalila dôvod, prečo chodievali Slovania počas Veľkej noci na hroby. Tento slovanský zvyk naši predkovia uctievali z viacerých dôvodov. Uznávali tradíciu najesť sa v prítomnosti mŕtvych, a na hroboch im nechať kraslice a jedlo. Tiež verili, že ak niekto zomrie práve na Veľkú noc, môže sa dostať priamo do raja, keďže je v tom čase otvorený. Ďalším zvykom bolo nosiť malé deti na Kvetnú nedeľu do kostola, aby začali skôr hovoriť. Mnoho z nich síce zaniklo, no majú svoje čaro dodnes.