Rekordný počet nezvestných: Policajný hovorca vyvrátil najväčší HOAX, nejde len o 24 hodín

BRATISLAVA – Takmer každý deň kolujú správami fotografie nezvestných tvárí a prosby od ich blízkych. Na Slovensku sa počas uplynulého roka stratilo až 18 278 osôb, po ktorých bolo vyhlásené policajné pátranie. Najväčším nepriateľom pre nezvestného je čas. Z rekordného počtu nezvestných sa polícií podarilo vypátrať 70,83 percent, no v mnohých prípadoch nešlo o šťastný koniec. Polícia prednedávnom na svojej sociálnej sieti vyvracala hoax, že nezvestnosť osoby je možné nahlásiť až po 24 hodinách. Ak by ste sa náhodou ocitli v koži oznamovateľa, prinášame vám detailné informácie, ako prebieha policajné pátranie po nezvestnej osobe. Pre Topky o tom povedal hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.

Polícia na svojom Facebooku 20. marca zverejnila krátky status, v ktorom vyvracala hoax, že nezvestnosť osoby je možné nahlásiť až po 24 hodinách. „Tento hoax sa objavuje často vo filmoch a seriáloch, čím nebezpečne zavádza príbuzných nezvestných osôb. Nezvestnosť akejkoľvek osoby hláste na polícii BEZODKLADNE,“ napísala polícia. K tomuto príspevku sme oslovili hovorcu Prezídia Policajného zboru Michala Slivku.

Čo robiť v prípade nezvestnosti osoby alebo dieťaťa

Vaše prvé kroky ak zistíte, že sa vaše dieťa alebo blízka osoba nenachádza na obvyklom mieste, či na vopred dohodnutom, je potrebné, aby ste v čo najkratšom čase zašli na najbližšiu policajnú stanicu podať oznámenie o nezvestnosti vášho blízkeho. Michala Slivku sme sa opýtali, prečo si ľudia dodnes myslia, že nezvestnosť je potrebné nahlásiť až po 24 hodinách nezvestnosti. Tento hoax označil za nepravdivý. „Na území Slovenskej republiky neexistuje žiadna 24-hodinová lehota na oznámenie nezvestnosti dieťaťa, resp. osoby. Pri dospelej osobe je na zvážení oznamovateľa vzhľadom na okolnosti nezvestnosti, či je nevyhnutné nahlásiť nezvestnosť bezodkladne alebo nie,“ vysvetlil pre Topky Slivka. Dodal, že pri podávaní oznámenia o nezvestnosti je nevyhnutné, aby oznamovateľ polícií vynaložil maximálnu súčinnosť a uviedol všetky skutočnosti, ktoré by mohli pomôcť pri pátraní. Nevyhnutnosťou je aj predloženie aktuálnej fotografie danej osoby. Rovnako dôležité je uviesť výrazné identifikátory nezvestnej osoby, medzi ktoré napríklad patrí tetovanie, piercing, ráštep pery, materinské znamienka, rečová vada či koktanie alebo račkovanie. Po nahlásení sa pátranie po nezvestnej osobe následne zverejní na webovej stránke Ministerstva vnútra SR.

Ako polícia postupuje pri pátraní

Policajný útvar po úspešnom prijatí oznámenia o nezvestnosti ihneď vyhlasuje celoštátne a medzinárodné pátranie. Údaje o hľadanej osobe vloží do príslušného informačného systému Policajného zboru SR. Nasleduje fyzické pátranie, kedy policajné hliadky v teréne na základe prijatého hlásenia preverujú okolie a zariadenia, kde by sa nezvestná osoba mohla zdržovať. „Zabezpečujú sa previerky k nezvestnej osobe v rodine, u kamarátov a známych, ďalej v zariadeniach, kde by sa osoba mohla vyskytnúť, ako napríklad autobusová a železničná stanica, nemocnica, školské zariadenia, stravovacie zariadenia a podobne,“ informoval Slivka.

Ak má nezvestná osoba mobilný telefón, získavajú sa prevádzkové a lokalizačné údaje od jednotlivých mobilných operátorov. Hovorca Policajného zboru uviedol, že pokiaľ si to vyžaduje situácia a je potrebné prehľadať väčší terén, vykonáva sa pátracia akcia za prítomnosti väčšieho počtu policajtov, služobných psov a špeciálnej techniky. Pátranie po osobe sa tiež zverejňuje aj v hromadných oznamovacích prostriedkoch ako sú Krimi noviny, Facebook či v regionálnej tlači.

Ako postupuje polícia po vypátraní osoby

Po úspešnom vypátraní dospelej osoby sa polícia skontaktuje s oznamovateľom, kde ho informuje o závere. „Miesto pobytu môže byť oznamovateľovi oznámené iba so súhlasom vypátranej osoby. V prípade pátrania po dieťati polícia vyzve rodičov alebo zákonného zástupcu na prevzatie osoby, resp. umiestni osobu do bezpečia za pomoci pracovníkov oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,“ vysvetlil nám Slivka. Pripomenul, že štandardnú dobu pátrania nemožno definovať. „Niekedy je osoba vypátraná do 15 minút, inokedy to trvá roky. Každý prípad je jedinečný,“ povedal.

Radšej skôr ako neskoro, no treba rozlišovať

Michal Slivka nám spresnil aj informáciu, ako je to s tvrdením, že nezvestnosť akejkoľvek osoby treba bezodkladne nahlásiť na polícií. Povedal, že oznamovanie nezvestnosti závisí na individuálnych okolnostiach nezvestnosti osoby. „Je rozdiel medzi prípadom, kedy sa nevráti maloleté dieťa domov a prípadom, kedy sa omešká dospelá osoba pri návrate domov,“ podotkol Slivka. Slovo bezodkladne si verejnosť podľa polície môže vysvetliť rôzne. „U verejnosti to môže evokovať pocit, že ak to neurobia bezodkladne, je to ich zlyhanie, prípadne za to môžu byť postihnutí. Nie. Taktiež sa občania nemusia obávať sankcií alebo finančných postihov za výjazd a podobne,“ objasnil.

Rekordné číslo nezvestných

Polícia 16. marca na svojom Fabecooku zverejnila astronomické číslo, ktorým mnohým vyrazila dych. Až 18 278 osôb bolo v roku 2017 nezvestných. Uviedla, že vypátrať sa im podarilo 12 947, čo predstavuje 70,83-percentnú úspešnosť.