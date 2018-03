Nová smernica EÚ o autorských právach vyvoláva protichodné reakcie: Je tam veľa nejasností

ŠTRASBURG/BRATISLAVA - Zákon o autorských právach je potrebné zjednotiť na úrovni Európskej únie, avšak v návrhu novej smernice EÚ o ochrane autorských práv je veľa nejasností, ktoré by mohli ohroziť konkurencieschopnosť a inovatívnosť Európy. Uviedla to Adela Zábražná, výkonná manažérka Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE).

Európska aliancia tlačových agentúr (EANA) sa však domnieva, že v prípade spravodajstva môže mať tento návrh veľký prínos pre zachovanie jeho kvality a udržateľnosti. Regulácia autorského zákona by podľa Zábražnej mala reagovať na trhové zlyhanie, nie komplikovať život digitálnej ekonomike. "Je potrebné zjednotiť autorské právo na úrovni EÚ tak, aby spoločnosti pôsobiace na trhoch EÚ nemuseli dodržiavať 28 rôznych režimov autorského práva," povedala na margo pripravovanej legislatívy.

V aktuálnom návrhu reformy autorského práva sú podľa nej ustanovenia, ktoré "vážne vznášajú pochybnosti, či táto úprava bude viesť k zjednodušeniu a nie naopak k znevýhodneniu a sťaženiu podmienok pre digitálny trh". Spoločne so zástupcami vydavateľov, knihovníkov či inovatívnych spoločností sa preto pri príležitosti nedávneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu stretla s europoslancami, aby im predostrela, ako by mohli niektoré opatrenia poškodiť inovatívnosť a konkurencieschopnosť Európy.

Zmeny majú napríklad poskytnúť vydavateľom právo kontrolovať použitie akejkoľvek časti vydaného textu, čo je podľa Zábražnej namierené najmä na agregátory ako Google News. "Avšak to by mohlo istým spôsobom ublížiť menším vydavateľom, ktorí sa spoliehajú na to, že ľudia ich články uvidia práve vďaka týmto agregátorom," vysvetlila.

V Nemecku a Španielsku takéto pravidlá zaviedli samostatne, odhliadnuc od európskej legislatívy, priblížila Zábražná. "Výsledok bol taký, že to položilo malých vydavateľov," objasnila s tým, že stratili významný počet čitateľov, ktorí si na ich články klikali vďaka veľkým platformám. Google News z tohto dôvodu opustilo španielsky trh. "Vyjednávať licencie s každým vydavateľom bolo pre nich nemysliteľné," povedala výkonná manažérka SAPIE.

EANA považuje naopak niekoľko aspektov tohto návrhu za krok správnym smerom, pretože ak sa smernicu podarí presadiť, internetové vyhľadávače a agregátory budú musieť po prvý raz platiť vydavateľom tlače za redakčný obsah, ktorý využívajú a sprístupňujú miliónom ľudí.

"Vyhľadávače a agregátory neinvestujú do žurnalistiky, ale pomocou spravodajstva tlačových agentúr a iných vydavateľov si budujú ziskové podniky. Robia to bez licencií a bez platenia. Za používanie správ musia začať platiť," uvádza EANA vo svojom vyhlásení.

Zabezpečenie primeranej odmeny je podľa aliancie tlačových agentúr nevyhnutné pre udržateľnosť a kvalitu spravodajstva. Výbor pre právne záležitosti Európskeho parlamentu (JURI) by mal koncom apríla rozhodovať o stanovisku k tomuto návrhu.