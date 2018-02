Cesty sú na celom území zjazdné, cestári však varujú pred hmlou a zľadovateným snehom

BRATISLAVA - Všetky sledované úseky ciest, diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku sú zjazdné. Vodiči by si mali ale na niektorých úsekoch dávať pozor na zľadovatený sneh a hmlu alebo použiť snehové reťaze. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Zľadovatený sneh do dvoch centimetrov je miestami na ceste II/537 Podbanské - Tatranská Polianka, II/524 Majere - Banská Štiavnica, II/578 Skalka - Kremnica, v okolí Banskej Štiavnice, Kremnice, Novej Bane a Žiaru nad Hronom. Snehové reťaze musia použiť na horskom priechode Vrchslatina vodiči vozidiel nad desať metrov celkovej dĺžky. Na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá sú potrebné snehové reťaze pre všetky vozidlá. Pre autá dlhé viac ako desať metrov je uzavretý horský priechod Šútovce (cesta III/1774).

Vodiči by si mali dávať pozor aj na hmlu s dohľadnosťou do 50 metrov okolí Šale a s dohľadnosťou do 100 metov v okolí Dunajskej Stredy a Nitry. Cesty II/549 Úhorná - Krásnohorské Podhradie a III/3227 Hrabušická Píla - Stratená sú uzavreté pre všetku dopravu, cesty sú totiž v zimnom období neudržiavané.