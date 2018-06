FOTO Bezdomovec chcel platiť v reštaurácii za jedlo: Keď videl ODKAZ na účte, rozplakal sa

Kreatívni zamestnanci reštaurácie Buffalo Wild Wings v americkom štáte Louisiana zrejme nepochopili, že si treba vážiť každého zákazníka. Nedávno totiž napísali hanlivý odkaz na účet bezdomovca. Stálo na ňom: "Pre pos*atého bezdomovca. Poďme na ňom zarobiť."

DISTURBING: A Louisiana Buffalo Wild Wings responds to derogatory remark on customer's receipt



The order slip was reportedly not intended to be seen by the man but it was. And in his outrage, he showed it to other customers.



MORE >> https://t.co/sZaQvgyk1e pic.twitter.com/P4PfjjMIwR