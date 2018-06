Richard bol niekoľko minút mŕtvy, no potom sa vrátil späť: Stretol som sa s Bohom a mám aj dôkaz!

Ilustračné foto

NEW YORK - Muž, ktorý na niekoľko minút zomrel, verí v existenciu posmrtného života aj Boha. Vraj ho zažil na vlastnej koži a cítil Jeho lásku. Odborníci však majú na to iný názor a tvrdia, že všetko je to len dielo nášho mozgu, ktorý sa takto snaží zostať nažive.