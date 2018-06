Manželia sa vrátili z dovolenky a takmer zinfarktovali: Sused a developer im urobili zo života peklo

BLACKBURN - Návrat z dvojtýždňovej romantickej svadobnej cesty v Dominikánskej republike mal pre britský mladomanželský pár veľmi trpkú príchuť. Z pohľadu na svoj zabarikádovaný dom zostali zdesení. Nezostáva im nič iné, iba veriť, že spor zúčastnených strán, do ktorého nechtiac vstúpili, sa čoskoro vyrieši.

Pre 27-ročného Thomasa Entwistlea a jeho o tri roky mladšiu ženu bol po návrate zo slnkom zaliatej Dominikánskej republiky pohľad na vlastný dom doslova ľadovou sprchou. Z ničoho nič tam totiž vyrástol plot a nie ich pričinením. Ako sa zdá, manželia zrejme kúpou nehnuteľnosti v meste Blackburn nechcene vstúpili do sporu s farmárom - majiteľom priľahlého pozemku a developerom. Pokojný život na vidieku, ktorý si užívali od Vianoc, sa tak mení na akčnú drámu, do ktorej bola dvojica zatiahnutá bez vlastného pričinenia.

"Dom sme kúpili, pozemok aj stavba boli vysporiadané, tak nerozumiem tomu, prečo máme zrazu pred oknami toto," ukazuje nahnevaný majiteľ nehnuteľnosti na takmer dvojmetrový plot, ktorý sa tiahne iba necelý meter od domu po celej jeho dĺžke a zatieňuje predné okná. "Sme tu ako vo väzení. Hneď, ako vykročíme von, sme rovno pred plotom." Entwistlovci doteraz neboli informovaní o tom, čo sa vlastne deje.

Za nehnuteľnosť zaplatili 220 000 libier (zhruba 250 000 eur) a teraz sa obracajú na developera stavby a žiadajú od neho vysvetlenie, prečo im bez akéhokoľvek varovania farmár doslova zabarikádoval dom. Ak sa naťahovačky oboch strán skončia neúspešne, nezostane manželom nič iné, než požiadať o pomoc právnika a zvážiť ďalší postup. O predaji domu, ktorého by sa teraz najradšej zbavili, nemôžu ani uvažovať, pretože ak by sa aj našiel nejaký kupca, takto znehodnotenú nehnuteľnosť by museli predať hlboko pod cenu.

"Žiadna nami postavená a predaná nehnuteľnosť nestojí na pozemku, ktorý nie je legitímne vysporiadaný. Vieme o tom, že v lokalite sú nejaké nehnuteľnosti realizované v rozpore s majiteľom pozemku, ale našich nehnuteľností sa to netýka," uviedol hovorca spoločnosti, ktorá je za stavbu zodpovedná. Takéto stanovisko ale určite sklamanú a nešťastnú dvojicu neuspokojí.