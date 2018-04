Na prvý pohľad obyčajné FOTO milencov: Jeden z nich ale ukrýva veľké tajomstvo

OWENSBORO - Pri pohľade na fotografiu šťastného mladého páru by vám ani nenapadlo, že táto dvojica je v niečom odlišná. A práve to je spúšťačom nepochopenia okolia. Jeden z nich je totiž transgender, čiže podstupuje zmenu pohlavia.

Láska má tisíce podôb. Dôkazom je aj prípad bývalého chlapca Aarona, ktorý sa cítil v mužskom tele ako vo väzení. So svojou identitou zápasil už od detstva a stále čakal na správny impulz, ktorý by ho nakopol k rozhodujúcej zmene. Cez sociálnu sieť sa pred viac ako dvomi rokmi zapozeral do Jareda Norrisona. Ale ten ho odmietol, pretože netúžil po vzťahu s mužom.

Neskôr sa mu však zapáčila fotografia dvadsaťdvaročnej Erin Andersonovej a okamžite ju kontaktoval so žiadosťou o priateľstvo. Keď sa ho atraktívna blondínka spýtala, či mu nevadí, že ju už raz odmietol, pretože bola muž, zostal síce v šoku, ale jej minulosť mu neprekážala.

"Po tom, ako ma Jared odmietol, som sa definitívne rozhodla zmeniť svoju identitu. Podstúpila som augmentáciu prsníkov, hormonálnu substitučnú liečbu a plánujem ďalšie zákroky súvisiace so zmenou pohlavia," hovorí Erin. O svojom živote v mužskom tele hovorí ako nočnej more a je šťastná, že urobila tento radikálny krok. Jej radosť je navyše znásobená tým, že získala srdce milovaného muža. "Veľmi som sa tešila, keď sa Jaredovi páčili moje fotky a pozval ma na rande. Napriek tomu, že som mu povedala o svojom predchádzajúcom živote, zamiloval sa do mňa."

Chémia vraj prebehla okamžite, milenci sa však báli, ako na nich zareaguje okolie. Jared najskôr všetko povedal svojej rodine. "Ľudia reagujú šelijako, niekedy počúvame odporné pripomienky, inokedy povzbudivé slová. Ale my dvaja sme šťastní, rozumieme si, a to je pre nás to najdôležitejšie," dodal Norrison.