TEST vašich vedomostí: Spravte si ho, šimpanz dopadol lepšie ako človek!

Spomínaná kniha, ktorej autorom je Hans Rosling, zaskočila nejedného čitateľa a napríklad multimilionár Bill Gates ju považuje za najlepšie čítanie, k akému sa kedy dostal. Je totiž nabitá užitočnými a neuveriteľnými faktami o živote na našej planéte. Napriek tomu, že si mnohí myslia, že vedia naozaj veľa, otázky o živote na zemeguli sa zdali mnohým respondentom zložité. Šimpanz bol v teste zdatnejší než človek. Podľa odborníkov je za neúspechom ľudskej rasy fakt, že ak už ľudia niečo o danej problematike vedia, tak nad odpoveďami príliš špekulujú. Naopak, šimpanz sa rozhodol náhodne a spontánne, preto bol v odpovediach úspešnejší. Ako budete na tom vy?

1. Koľko dievčat skončí základnú školu v krajinách s nízkymi príjmami?

a) 20%

b) 40%

c) 60%

2. Kde žije väčšina svetovej populácie?

a) v krajinách s nízkymi príjmami

b) v krajinách so strednými príjmami

c) v krajinách s vysokými príjmami

3. Za posledných 20 rokov sa podiel obyvateľov žijúcich v extrémnej chudobe vo svete:

a) takmer zdvojnásobil

b) zostal viac-menej rovnaký

c) klesol takmer o polovicu

4. Aká je súčasná priemerná dĺžka života vo svete?

a) 50 rokov

b) 60 rokov

c) 70 rokov

5. V súčasnosti žijú vo svete dve miliardy detí vo veku od 0 do 15 rokov. Koľko detí v tejto vekovej kategórii bude vo svete v roku 2100 podľa odhadov OSN?

a) štyri miliardy

b) tri miliardy

c) dve miliardy

6. OSN predpokladá, že do roku 2100 sa svetová populácia navýši o ďalšie štyri miliardy ľudí. Aký je hlavný dôvod?

a) bude viac detí (vo veku do 15 rokov)

b) bude viac dospelých (vo veku od 15 do 74 rokov)

c) bude viac starých ľudí (vo veku od 75 rokov)

7. Ako prírodné katastrofy ovplyvnili počet úmrtí za posledných sto rokov?

a) počet sa viac ako zdvojnásobil

b) počet zostal približne rovnaký

c) počet klesol na menej ako polovicu

8. Koľko jednoročných detí na svete bolo dodnes zaočkovaných proti nejakej chorobe?

a) 20%

b) 50%

c) 80%

9. Celosvetovo navštevovali 30-roční muži školu desať rokov. Koľko rokov strávili v škole ženy v rovnakom veku?

a) deväť rokov

b) šesť rokov

c) tri roky

10. V roku 1996 boli tigre, obrovské pandy a čierne nosorožce uvedené na zoznam ohrozených druhov. Koľko z týchto troch druhov je dnes viac ako kriticky ohrozených?

a) všetky tri

b) jeden z nich

c) nijaký z nich

11. Koľko ľudí vo svete má prístup k elektrickej energii?

a) 20%

b) 50%

c) 80%

12. Meteorologickí experti sa domnievajú, že v priebehu nasledujúcich sto rokov priemerná teplota:

a) bude vyššia

b) zostane rovnaká

c) bude nižšia

Správne odpovede

1 c, 2 b, 3 c, 4 c, 5 c, 6 b, 7 c, 8 b, 9 a, 10 c, 11 c, 12 a. Ak ste zlyhali, autori testu vám aj tak gratulujú, pretože počet nesprávne odpovedajúcich je oveľa vyšší ako počet tých, ktorí odpovedali správne.