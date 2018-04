Toto bol prvý Európan, ktorý vyfajčil cigaretu: Bizarný príbeh, ako sa k nej dostal

JERUZALEM - Luis de Torres, ktorý bol najatý ako tlmočník na objavnú plavbu Krištofa Kolumbusa, bol pravdepodobne prvým Európanom, ktorý fajčil tabak. Bol to Žid a Torresov prínos k ľudským nerestiam si všimol izraelský denník Haaraec.

S obšírnym úvodom opisujúcim situáciu Židov v Španielsku v 15. storočí článok dospieva ku Kolumbovej výprave a role Torresa v nej. Tento znalec hebrejčiny, aramejčiny, arabčiny, francúzštiny, španielčiny a portugalčiny bol do výpravy najatý s tým, že sa ide objavovať Ďaleký východ, a že de Torres pomôže Kolumbovi sprostredkovať kontakt so židovskými obchodníkmi v Ázii.

Práve v roku Kolumbovho objavu (1492) podpísali španielsky kráľ Ferdinand a kráľovná Isabela dva kľúčové dokumenty. Prvým bol edikt požadujúci odchod tých Židov, ktorí neprijmú kresťanskú vieru. Dokument bol podpísaný 31. marca, ale zverejnený až koncom apríla a ultimátum na odchod bol stanovený na 31. júl, takže Židom zostali na rozhodnutie tri mesiace. Väčšine z asi 200-tisíc Židov žijúcich vtedy v Španielsku sa podarilo odísť do 2. augusta.

Historik Charls Alperin opísal posledné dni vyhostenia takto: Cesty, prístavy a hranice boli plné ľudí - starých i mladých, chorých i chromých, detí najrôznejšieho veku. Väčšina z nich išla pešo, len tí šťastnejší sa viezli na vozoch, koňoch alebo mulách. Do poslednej chvíle sa kresťanskí kňazi snažili Židov donútiť k prijatiu krstu. Keď sa Židia ocitli na pobreží, modlili sa za zázrak, ktorý privodí zmenu ediktu. Hodiny hľadeli do vĺn, ale zázrak sa nestal. Keď nastúpili na lode, stali sa obeťami vrahov, zlodejov a pirátov. Mnoho krajín ich odmietlo prijať.

Druhý kľúčový dokument kráľ a kráľovná podpísali 17. apríla. Bol to súhlas s cestou, ktorá mala objaviť západnú trasu do Ázie a ktorej vedenie bolo zverené Kolumbovi. Na loď nastúpil v Palos de la Frontera v južnom Španielsku 3. augusta, teda deň po odchode posledných Židov. Časovú blízkosť týchto dvoch udalostí si všimlo mnoho historikov, väčšinou židovských. Viacerí usúdili, že Kolumbus mal židovský pôvod a že chcel cestou na západ nájsť nové sídlo pre svojich súkmeňovcov. Toto isté nie je, na rozdiel od faktu, že v jeho výprave bolo veľa Židov. K najvýznamnejším patril de Torres. Ten sa chcel vyhosteniu vyhnúť a prijal kresťanstvo, takže bol konvertita. V minulosti bol ako tlmočník v službách guvernéra provincie Murcia a ten ho odporučil práve Kolumbovi.

Po troch mesiacoch, 2. novembra, zakotvila Santa Maria neďaleko dnešnej Kuby. Podľa zápiskov vyslal Kolumbus de Torresa a ďalšieho námorníka Rodriga de Jereza na ostrov. Pri preskúmavaní územia im domorodci okrem iného ukázali, ako sa kráti čas "fajčením vyschnutých listov, pri čom sa uvoľňovala špecifická vôňa". Domorodci im ďalej ukázali, ako sa listy sušia, pokiaľ nie sú suché ako papier. De Torres si fajčenie vyskúšal a stal sa tak prvým Európanom, ktorý vyfajčil cigaretu. Chutilo mu to rovnako ako Jerezovi, takže keď sa vrátili na loď, priniesli so sebou aj vysušené tabakové listy.

Kolumbus do Španielska dorazil v roku 1493, ale de Torres a 38 ďalších Španielov zostali a založili prvú španielsku osadu v Amerike. Tu ale jeho stopa končí a k dispozícii sú už len legendy. Tie hovoria, že prvé slovo, ktoré Európania v Amerike vyslovili, bolo hebrejské a povedal ho práve de Torres. Ďalší tvrdia, že veľmi zbohatol.

Jerez sa do Španielska vrátil a dal tabak ochutnať priateľom. Správa o lahodnom fajčive sa dostala až do uší inkvizície, ktorá dospela k názoru, že fajčenie je hriech a že "len diabol môže dať človeku schopnosť vypúšťať z úst dym". Jerez bol odsúdený za fajčenie na sedem rokov žalára. Ale nepomohlo to; tabaku najskôr podľahlo Španielsko a potom celá Európa.