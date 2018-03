Raj na zemi, ktorý nenájdete nikde inde na svete: Invázia turistov ho takmer zničila

PUERTO AYORA - Je to raj zo samého úsvitu časov, poklad, ktorý mnohí chcú objavovať. Avšak Galapágske súostrovie si chce svoje prírodné bohatstvo uchrániť, a preto obmedzuje príliv turistov. Takmer celé súostrovie bolo preto pred desiatkami rokov vyhlásené za národný park.

Na bielom piesku v zálive Tortuga na ostrove Santa Cruz sa čierne leguány s prehistorickými hrebeňmi vyhrievajú na slnku a návštevníci sú z toho nadšení. Obďaleč sa surferi vznášajú nad vlnami Pacifiku medzi morskými korytnačkami. Potápači obdivujú manty a žraloky a nekonečné množstvo pestrofarebných rybiek.

Vulkanické súostrovie tvorené devätnástimi veľkými ostrovmi a desiatkami skalnatých ostrovčekov ležiace asi tisíc kilometrov od Ekvádoru až doteraz dokázalo chrániť a zachovať si čo možno najviac ohrozených druhov tým, že prijímalo turistov len v malom počte. Ekvádor si je dobre vedomý, že rozvoj turistiky vo svete zvyšuje tlak na súostrovie zaradené na zoznam UNESCO. "Galapágy sú klenotom, o ktorý sa musíme starať. Musíme byť tvrdí, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia," vyhlasuje ekvádorský minister turistiky Enrique Ponce de León.

Galapágy majú iba malé hotely a kontrolujú cesty na ostrovy prostredníctvom organizovaných okružných plavieb. Súostrovie, ktoré poslúžilo Charlesovi Darwinovi na rozvíjanie jeho teórie o evolúcii druhov, sa označuje za luxusnú destináciu ekoturistiky. Návšteva tohto raja nie je vôbec lacná - lety z Quita či Guayaquilu na tichomorské pobrežie stoja od 2000 do 7000 dolárov. Turisti napriek tomu prichádzajú; ich počet už dosiahol 245-tisíc za rok. Podľa úradov to je maximálne možný počet bez toho, aby bol ohrozený ekosystém ostrovov. Tento limit by mohol byť čoskoro uzákonený. "Ekológovia, sociálne a biologické zvláštnosti tejto unikátnej lokality nás nútia stanoviť strop, riadiť turistiku podľa ponuky a nie podľa dopytu," upresňuje riaditeľ Galapágskeho národného parku Walter Bustos.

Súostrovie bolo predtým cieľom pirátov a veľrybárov, ktorí lovili vo vodách aj na ostrovoch. Preto sú tu dnes invazívne druhy, ako sú psy, mačky alebo krysy, prekvitá tu nelegálny rybolov a príroda je vystavená zmenám klímy. Výnimočný priestor bol v roku 1959 vyhlásený za národný park - 97 percent plochy je chránených a ľudské aktivity sú obmedzené na zvyšné tri percentá. Okolo súostrovia bola vyhlásená morská rezervácia s rozlohou 138-tisíc kilometrov štvorcových, jedna z najväčších na svete, a zóna s rozlohou 38-tisíc km štvorcových medzi ostrovmi Darwin a Wolf, kde je najviac žralokov na svete, bola vyhlásená za morskú rezerváciu, takže tu platí úplný zákaz rybolovu.

Vlani navštívilo Ekvádor 1,6 milióna turistov, o 14 percent viac ako v roku 2016. Tento údaj je v porovnaní so susednými krajinami ako Peru ale aj tak ešte dosť nízky. Prezident Lenín Moreno chce napriek tomu urobiť z turistiky pilier ekonomiky. Vyhlásil politiku "otvoreného neba", aby liberalizoval vzdušný priestor. A v reakcii na množstvo turistov, ktorí chcú navštíviť Galapágy, oznámila letecká spoločnosť TAME nové lety na ostrovy.