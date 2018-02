Farmár našiel recept na bohatú úrodu: Priniesla mu ju pornoherečka na FOTO

ANDHRA PRADESH - Svojský spôsob ochrany svojej farmy zvolil štyridsaťpäťročný muž. Na jeho pozemku v juhovýchodnej Indii sa mu pri ochrane úrody osvedčila prekvapivá taktika, na ktorú nedá poverčivý farmár dopustiť. A ako to už väčšinou býva, tak aj v tomto prípade platí, že za všetkým treba hľadať ženu.

Zdá sa, že na farme Chenchu Reddyho už definitívne odzvonilo strašiakom do maku na odplašenie vtáctva. Zistil totiž, že jeho pole prekypuje zdravými plodinami po tom, ako do neho postavil plagát usmiatej pornoherečky Sunny Leone. "Odvracia to pozornosť závistlivých neprajníkov, ktorí mi uriekli úrodu už niekoľkokrát. Všetci sa pozerajú iba na tú ženu, moja zelenina ich už nezaujíma," vysvetlil.

Chenchu si je istý, že jeho úroda je väčšia a zdravšia práve kvôli kráske v červených bikinách, pretože púta pozornosť okoloidúcich, ktorí mu v minulosti závistlivo hľadeli na jeho obrobené pole. "Úroda bola mizerná. Ak sa aj niečo urodilo, plodiny boli často napadnuté chorobou. Verím, že tento plagát je dôvod, prečo sa mi začalo dariť."

Ktovie, či by úsmev obdarenej Sunny z plagátu nezamrzol, keby sa dozvedela, že farmár ju prirovnáva k nie príliš pôvabným postavičkám trčiacim z ostatných polí. "Je lepšia ako ktorýkoľvek strašiak," vyhlásil Reddy. Nad tým, že by plagát mohol znepokojiť miestne úrady, pretože pohoršuje okoloidúcich, sa nezamýšľa. "Úradníci sa ma neprišli nikdy spýtať, či niečo nepotrebujem. Tak keď sa o mňa nestarali doteraz, nech mi dajú pokoj," uzavrel Chenchu.