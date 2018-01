Okolo BMW prechádzal traktor, vypadla z neho kapusta: VIDEO katastrofy, ktorá nasledovala

Tony Eccles z anglického grófstva Lincolnshire porozprával o nedávnom incidente, ktorý zažil na miestnej komunikácii. Minulý utorok išiel vyzdvihnúť svoju dcéru Jessicu (21) z práce, keď v jednom momente okolo neho v protismere prechádzal traktor prevážajúci poľnohospodárske plodiny. V dôsledku nešťastnej zhody okolností ale z vozidla vyletela kapusta a narazila priamo do okna jeho BMW. "Bolo to skutočne desivé, strašne som sa zľakol," povedal Angličan miestnym médiám.

Eccles spočiatku netušil, že to bola kapusta. Kútikom oka len zachytil, že z traktora niečo spadlo a hneď nato sa ozval strašný náraz. Listnatá zelenina mu totiž rozbila sklo na aute, za ktorého opravu teraz musí zaplatiť. Keby však zasiahla chodca alebo cyklistu, mohlo sa to skončiť oveľa horšie v podobne vážneho zranenia.

Tony od nehody na aute nejazdil, musí ho nechať najprv opraviť. To ho bude stáť približne 300 libier (343 eur), no našťastie mu budú vyplatené z poistky. Je rád, že v čase incidentu nebola v aute aj Jessica, ktorá si momentálne robí vodičák, pretože by ju to zrejme od šoférovania na dlhý čas odradilo.