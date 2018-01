Ak nechcete vytočiť barmanov, tieto DRINKY si radšej nikdy neobjednávajte

IOWA - Vianočný a novoročný maratón osláv už spomalil svoje tempo, ale na návštevu baru sa vždy nájde dobrý dôvod bez ohľadu na dátum v kalendári. Ak ste milovníci miešaných nápojov, možno vás bude zaujímať, na ktoré objednávky by ste mali radšej v preplnených podnikoch zabudnúť. Inak sa môže stať, že barmanov dostanete do vývrtky.

Americká barmanka Elena Alvarezová zverejnila zoznam drinkov, ktorými zaručene naštvete obsluhu v plnom bare. "Príprava je časovo veľmi náročná a ľudia sú netrpezliví. Ak si objednajú miešaný drink, mali by počítať s tým, že budú čakať dlhšie," hovorí.

1. Long Island Iced Tea

Tento nápoj namiešaný z piatich druhov alkoholu, dochutený citrónovou šťavou a doliaty kolou, sa ocitol na prvom mieste. "Všetko sa musí dôkladne premiešať. Je to síce časovo náročné, ale najhoršie je to s kolou. Veľmi šumí a dolievať ju musím opatrne. Preto to tak dlho trvá," vysvetľuje Elena.

2. Mojito

Ak chcete, aby vás personál nenávidel, objednajte si v preplnenom bare mojito, varuje Alvarezová. Mojito je jeden z najobľúbenejších nápojov vôbec, no jeho príprava je časovo pomerne náročná

3. Margerita

Jej príprava nie je obzvlášť náročná, no musíte pri tom dodržať jeden dôležitý krok. "Ak chcem, aby bola margerita kvalitná, musím s ňou triasť dvadsať sekúnd. A to môže byť problém, pokiaľ čaká na obslúženie pri bare ďalších sto zákazníkov," uvádza barman Jenssen.

4. "Prekvapte ma"

Táto veta dokáže údajne rozhodiť každého barmana. Nerozhodní zákazníci sú totiž podľa Alvarezovej tí najhorší. Ľudia vraj ani netušia, ako veľmi tým, že nevedia, na čo majú chuť, komplikujú prácu barmanov.

5. Pivo

Ak máte chuť na čapované pivo, tiež by ste sa mali vyzbrojiť trpezlivosťou. Musíte počítať s tým, že servírovanie penivého nápoja vyžaduje čas a pokiaľ si toho objednávate viac, pivo by ste mali požadovať ako prvé. Kým usadne pena, barman môže pripravovať ďalšie nápoje.

6. Manhattan

Na chvoste zoznamu komplikovaných nápojov sa ocitol Manhattan. "Neviem, čo od tohto nápoja zákazníci očakávajú, ale väčšina z nich je po jeho ochutnaní sklamaná. A samozrejme, že si to odnesieme práve my," povzdychla si Elena.