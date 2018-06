Rusko pripravuje sociálnu revolúciu: Takmer každý druhý muž sa nedožije dôchodku

Vladimir Putin, Zdroj: SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

MOSKVA - Do dôchodku pôjdu neskôr a mnohí sa toho možno ani nedožijú. Ruská vláda prijala návrh zákona, podľa ktorého by sa mal postupne zvýšiť vek odchodu do dôchodku z terajších 60 na 65 rokov u mužov a z 55 na 63 rokov u žien.