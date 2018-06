V Amerike zabíja na prvý pohľad zdravé jedlo: Na otravu zomreli už piati ľudia

Pestovateľská sezóna v Arizone sa dávno skončila a je nepravdepodobné, že by sa nejaký kontaminovaný šalát ešte nachádzal na pultoch obchodov alebo v domácnostiach. Avšak informovanosť môže byť oneskorená alebo nedostatočná a správy o nových prípadoch ochorenia stále prichádzajú.

V aktualizovanej piatkovej správe predstavitelia zdravotníctva oznámili, že 25 nových prípadov zvýšilo celkový počet ochorení na 197 v 35 amerických štátoch. Najmenej 89 ľudí je hospitalizovaných.

Predtým bolo hlásené jedno úmrtie, a to v štáte Kalifornia. V piatok predstavitelia zdravotníctva uviedli, že sa dozvedeli o štyroch ďalších - jednom v Kalifornii a po jednom aj v štátoch Arkansas, Minnesota a New York. Predstavitelia zdravotníctva dávajú epidémiu spôsobenú baktériou E-coli (escherichia coli) do súvislosti s rímskym šalátom vypestovaným v meste Yuma v Arizone.