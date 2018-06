FOTO Sopka na Havaji chrlí popol a lávu už mesiac: Úrady nariadili povinnú evakuáciu

HONOLULU - Havajské úrady nariadili povinnú evakuáciu obyvateľov z lokality najviac ohrozenej pokračujúcou erupciou sopky Kilauea, ktorá trvá už takmer mesiac a jej koniec je stále v nedohľadne. Informoval o tom v piatok miestny spravodajský server Hawaii News Now.

Striktné nariadenie o evakuácii pre časť komunity Leilani Estates ohrozovanej prúdmi žeravej lávy vydal vo štvrtok starosta ostrova Havaj Harry Kim. Miestni obyvatelia musia opustiť lokalitu do piatku poludnia. Evakuovaná zóna bude následne zapečatená a za vstup do nej budú hroziť prísne pokuty alebo zatknutie. Úrady varovali občanov, že ak sa rozhodnú zotrvať vo svojich príbytkoch, bude to na ich vlastnú zodpovednosť a náklady na prípadné záchranné operácie pôjdu na ich konto.

V oblasti Leilani Estates už doposiaľ platila výzva na dobrovoľné evakuácie a zákaz nočného vychádzania. Od 3. mája, keď sa sopka prebudila k životu, odtiaľ odišlo už zhruba 2000 obyvateľov. Ďalších zhruba 500 ľudí evakuovali v stredu z neďalekej lokality Kapoho, kde by prúd lávy mohol zablokovať kľúčovú prístupovú cestu.

Oblasť ohrozujú približne dve desiatky sopečných puklín, z ktorých neustále vyteká láva a vychádzajú nich toxické plyny. Žeravá tekutá magma už zničila najmenej 75 domov a spôsobila výpadky dodávok elektriny a telefonického spojenia. Z hlavného krátera sopky okrem toho vychádzajú oblaky sopečného popola, ktorý môže zapríčiňovať dýchacie ťažkosti. Komplikácie spôsobujú aj časté lokálne zemetrasenia súvisiace s pohybmi lávy.

Geológovia nevedia predpovedať, kedy sa súčasná aktivita sopky utlmí. Starosta ostrova Havaj v stredu predĺžil platnosť núdzového stavu o ďalších 60 dní, čo umožňuje rýchle prijímanie mimoriadnych opatrení na pomoc obyvateľstvu.