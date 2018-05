Americký hrdina v tom má jasno, odkaz Trumpovi: Na môj pohreb ani nechoď!

WASHINGTON - Už rok bojuje s rakovinou mozgu, no odvahu rozhodne nestrail. Americký senátor John McCain oznámil, že si neželá, aby sa prezident Donald Trump zúčastnil jeho pohrebu. Uviedla to dnes agentúra AFP s odvolaním na americké médiá.

Osemdesiatjedenročný republikán z Arizony má so svojím spolustraníkom Trumpom napäté vzťahy, a tak si želá, aby Biely dom na pohrebe zastupoval viceprezident Mike Pence, tvrdí denník The New York Times a stanica NBC News s odvolaním sa na McCainovo okolie.

McCain vo svojej novej knihe, ktorá má vyjsť tento mesiac a ktorej úryvky boli nedávno zverejnené, ostro kritizuje Trumpa. Ten podľa senátora neháji americké hodnoty, pretože chváli tyranov, očierňuje tlač, ignoruje ľudské práva a ponižuje utečencov. „Pochlebovaním si ho spriatelíte, kritikou znepriatelíte," uviedol vo svojich pamätiach McCain, ktorého komentáre týkajúce sa zahraničnej politiky sú jedny z najrešpektovanejších medzi republikánmi.

Americký hrdina

Zlé vzťahy medzi McCainom a Trumpom sa prejavili počas kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2016, kedy Trump spochybnil vojnové zásluhy McCaina, ktorý v 60.rokoch padol do zajatia počas bojov vo Vietname.

McCain otvorene odmietol podporiť Trumpa proti jeho demokratickej rivalke Hillary Clintonovej kvôli zverejneným nahrávkam z minulosti, ktoré zachytávali Trumpove neúctivé a obscénne výroky o ženách. Vlani McCain hlasoval proti zrušeniu systému zdravotného poistenia bývalej hlavy štátu Baracka Obamu, čím torpédoval Trumpov hlavný volebný sľub a Trumpa rozhneval.