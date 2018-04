Trump o medzikórejskom summite: Dejú sa dobré veci, ale iba čas ukáže

"Dejú sa dobré veci, ale iba čas ukáže!" dodal šéf Bieleho domu. "Kórejská vojna sa skončí! Spojené štáty a všetci skvelí Američania by mali byť veľmi hrdí na to, čo sa teraz deje v Kórei!" pokračoval Trump vo svojich tvítoch. Severokórejský vodca Kim Čong-un vyjadril v piatok ochotu ukončiť jadrový program svojej krajiny, vyplýva to zo spoločného vyhlásenia po stretnutí s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom.

Lídri sa na summite v pohraničnej dedine Pchanmundžom dohodli na zastavení všetkých "nepriateľských akcií" medzi oboma stranami v snahe oficiálne ukončiť kórejskú vojnu z rokov 1950-1953 a predložiť mierovú zmluvu. Vyjadrili ochotu na trilaterálne rozhovory za účasti Spojených štátov alebo na štvorstranný dialóg za účasti Číny s cieľom deklarovať koniec bojov a nahradiť dohodu o prímerí mierovou zmluvou ešte tento rok, píše sa v spoločnom vyhlásení.