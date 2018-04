V Ekvádore zavraždili dvoch novinárov: Prezident Moreno je pripravený konať

Obeťami sú dvaja ekvádorskí novinári z denníka Comercio a ich vodič, ktorí zmizli v oblasti Matahye v ekvádorsko-kolumbijskom pohraničí. Neskôr takzvaný front Olivera Sinisterru, odštiepenecká frakcia Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC), ktorá pôsobí na území Ekvádoru, vydala komuniké s tvrdením, že unesené osoby údajne zahynuli počas vojenskej operácie v oblasti.

Následne sa vo štvrtok objavili neoficiálne informácie o objavení tiel nezvestných. Aj keď úrady vtedy nepotvrdili, že ide o novinárov a ich šoféra, Moreno na svojom konte na sociálnych sieťach napísal, že vzhľadom na krízovú situáciu v krajine sa rozhodol pre okamžitý návrat zo summitu Amerík v Peru.

Moreno v piatok ráno pripustil ako "vysoko pravdepodobné", že traja unesení sú mŕtvi. Prezident však ešte dal únoscom ultimátum, aby preukázali, že rukojemníci sú nažive. Povedal, že ak sa tak do 12 hodín nestane, vydá rozkaz na veľkú vojenskú operáciu. Ekvádor je hlavnou tranzitnou zónou pre kokaín vyrobený v Kolumbii, pričom z pobrežia Tichého oceánu do Strednej Ameriky a do Spojených štátov sa kontraband prepravuje malými loďami.