Brit umlátil v Dubaji manželku kladivom: Jej rodina je v šoku, smiešny trest pre vraha

Ani Matthew, ani jeho právnik neboli pri verdikte dubajského súdu prítomní. Advokát odsúdeného muža sa následne nechal počuť, že sa proti rozsudku odvolá. Brat zavraždenej manželky sa pojednávania zúčastnil a po vynesení verdiktu neskrýval svoje sklamanie. "Našu rodinu zarmútil verdikt vynesený nad Francisom Matthewom, Janiným vrahom. Domnievame sa, že fakty jasne ukazujú, že išlo o úmyselný zločin," uviedol Peter Manning v písomnom vyhlásení.

Podľa dubajskej polície boli muži zákona zavolaní do domu Matthewovcov 4. júla minulého roka. Jane Matthewovú, ktorá bola novinárovou manželkou viac ako 30 rokov, našli mŕtvu. Jej manžel im vtedy tvrdil, že sa do domu vlámali zlodeji, keď on bol v práci, a jeho ženu zabili.

Jane Matthewová

Počas jedného z neskorších výsluchov sa ale priznal, že ju zabil sám. Ako vypovedal, so ženou sa pohádali kvôli tomu, že sa ocitli vo finančných ťažkostiach a museli sa presťahovať. Naštvalo ho údajne, keď ho manželka nazvala "úbožiakom". Policajtom povedal, že do neho manželka počas hádky strčila a on si následne vzal do ruky kladivo, šiel za ňou do spálne a dvakrát ju udrel do hlavy. Žena na následky zranení zomrela.

Druhý deň ráno sa Matthew snažil navodiť dojem, že v dome došlo k lúpeži, odišiel normálne do práce a kladivo pohodil do neďalekého odpadkového koša, uviedla polícia. Podľa brata zavraždenej ženy všetky okolnosti činu nasvedčujú tomu, že išlo o premyslené kroky. "Ako sám uviedol, vzal si vražednú zbraň, kladivo, v kuchyni a niesol ju dvoma chodbami až do spálne. Mal čas si svoj čin premyslieť," uviedol Manning.