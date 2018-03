Porošenko vyzval EÚ, aby neuznala ruské prezidentské voľby na Kryme

Prezidentské voľby v Ruskej federácii vrátane Krymu - ukrajinského územia, ktoré Moskva anektovala v roku 2014 - sú naplánované na 18. marca. "Voľby na území Krymu sú nezákonné, flagrantne porušujú medzinárodné právo a sú v rozpore s ukrajinskou legislatívou," povedal Porošenko počas pondelňajšej schôdzky so švédskym ministrom obrany Petrom Hultqvistom, ktorý zavítal do Kyjeva.

Ako informovala agentúra Ukrinform, dvojica diskutovala aj o prípadnom rozmiestnení mierovej misie OSN v Donbase, zvýšení obranyschopnosti Ukrajiny a zosilnení sankcií a diplomatického tlaku na Rusko. Peter Hultqvist predtým rokoval s ukrajinským ministrom obrany Stepanom Poltorakom. Na spoločnej tlačovej konferencii Hultqvist vyhlásil, že Švédsko zváži možnosť účasti na mierovej misii OSN v Donbase, ak Bezpečnostná rada OSN schváli príslušné rozhodnutie.

Fínsko a Bielorusko už skôr vyjadrili ochotu zapojiť sa do mierovej misie OSN v Donbase, poznamenal Ukrinform. Poltorak na tlačovej konferencii uviedol, že Švédsko je ochotné zapojiť sa aj do medzinárodnej operácie UNIFIER na výcvik ukrajinských vojsk - prebieha vo výcvikovom stredisku Javoriv v západoukrajinskej Ľvovskej oblasti. Hultqvist k tomu dodal, že táto otázka bude prerokovaná s partnermi, najmä so zástupcami Kanady, ktorá sa zúčastňuje na operácii UNIFIER.