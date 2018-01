Zlé správy pre Katalánsko: Bývalému premiérovi prekazili plány, z Bruselu voľby nevyhrá

Ak sa bývalý líder Katalánska pokúsi o opätovné zvolenie bez toho, aby bol fyzicky prítomný na zasadnutí katalánskeho parlamentu, ktoré je naplánované na utorok, rokovanie parlamentu bude pozastavené, vyhlásil súd s tým, že Puigdemont musí požiadať aj o súdne povolenie zúčastniť sa na utorkovom zasadnutí.

Prívrženci Puigdemonta sa pohrávali s myšlienkou, že by ho opätovne zvolili za predsedu regionálnej vlády bez toho, aby sa musel vrátiť do Španielska a Katalánsko by tak riadil na diaľku cez video prenos. Puigdemontovi, ktorý žije od októbra minulého roka v Bruseli, pri návrate do Španielska hrozí zatknutie a stíhanie za rebéliu, spreneveru verejných prostriedkov, korupciu a poburovanie.