Zosadený líder Katalánska Puigdemont vyzýva španielsku vládu, aby mu umožnila návrat do vlasti

BRUSEL - Zosadený katalánsky líder Carles Puigdemont vyzval v sobotu španielsku vládu, aby mu povolila vrátiť sa do vlasti. Domov by sa chcel Puigdemont vrátiť včas na to, aby stihol ustanovujúcu schôdze katalánskeho parlamentu naplánovanú na 23. januára a znovu sa stal vodcom tohto regiónu.

"Chcem sa do Katalánska vrátiť čo najskôr. Chcel by som sa vrátiť hneď teraz. Pre Španielsko by to bola dobrá správa," povedal Puigdemont v sobotňajšom rozhovore pre agentúru Reuters. Prirodzené by podľa neho bolo, ak by mu Madrid umožnil vrátiť sa do vlasti ešte pred ustanovujúcou parlamentnou schôdzou.

"Som predsedom regionálnej vlády a ak bude Španielsko rešpektovať výsledky hlasovania, budem predsedom aj naďalej," povedal. Puigdemont ďalej vyzval Madrid na dialóg, pričom uviedol, že je pripravený vypočuť si akýkoľvek návrh, s ktorým ohľadom Katalánska príde španielsky premiér Mariano Rajoy.

Zosadenému katalánskemu premiérovi stále hrozí v Španielsku stíhanie pre jeho úlohu pri organizovaní protizákonného októbrového referenda o nezávislosti a iniciovaní procesu odtrhnutia sa od Španielska. Puigdemont sa momentálne zdržiava v Belgicku, kam utiekol spolu so štyrmi ministrami svojej vlády.

V štvrtkových predčasných parlamentných voľbách v Katalánsku síce zvíťazila promadridská strana Občania (Ciutadans), najviac mandátov si však v regionálnom parlamente zabezpečili práve separatistické strany. Stále ale nie je celkom jasné, či sa na parlamentných schôdzach bude môcť zúčastňovať aj Puigdemont či iní väznení katalánski lídri.

Španielsky premiér Rajoy vyjadril ešte v piatok pripravenosť na dialóg s novou katalánskou vládou, ak jej predstavitelia budú dodržiavať španielsku ústavu. Rokovať chcel s víťazom volieb, ktorým je volebná líderka katalánskej odnože liberálnej strany Občania Inés Arrimadasová. Rajoy zároveň odignoroval výzvu na dialóg, ktorú mu z Bruselu tesne predtým adresoval práve Puigdemont, ktorý sa s premiérom chcel stretnúť v niektorej z krajín Európskej únie okrem Španielska, keďže tam mu hrozí trestné stíhanie za vzburu.