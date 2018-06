Laššáková preverí, či Matica slovenská spolupracuje so Slovenskými brancami

Ľubica Laššáková, Zdroj: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA - Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) nemá vedomosť o tom, že by Matica slovenská úzko spolupracovala s organizáciou Slovenskí branci, ale preverí to. Povedala to na štvrtkovej Hodine otázok v parlamente, kde odpovedala na otázku opozičného poslanca z klubu SaS Ondreja Dostála. Zároveň odmietla, že by ministerstvo kultúry podporovalo Slovenských brancov.