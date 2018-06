Smer-SD považuje vyjadrenie Merkelovej o nefunkčných kvótach za zadosťučinenie

„Práve počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie sme prišli s nápadom pružnej solidarity, čo znamená, že každá krajina sa má rozhodnúť podľa svojich možností,“ poznamenal. Zároveň spomenul, že zo 160.000 utečencov bolo prerozdelených približne 34.000. Európska únia podľa Fica vlny migrantov nikdy nezvládla. Je teda pre neho potešením, že Slovensko od začiatku migračnej krízy stálo na čele krajín, ktoré boli proti kvótam. K zmene postoju podľa predsedu Smeru-SD Merkelovú pohla vražda 14-ročného dievčaťa, z ktorej je podozrivý iracký žiadateľ o azyl v Nemecku.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Práve toto potvrdzuje, že povinné kvóty nefungujú, nemajú význam, spôsobili v Európskej únii pnutie,“ povedal Fico s tým, že je dobré, že toto napätie týkajúce sa kvót v Únii sa končí. Pred EÚ stoja podľa neho iné problémy, ako je napríklad clo na hliník uvalené USA, pričom clá môžu pribúdať, a tak treba sa spojiť. Smer-SD za seba ponúka solidaritu, no musí byť podľa predstáv a možností Slovenska. Jeho predseda spomenul pomoc počas krízy rakúskym azylantom v Gabčíkove či prispievanie do rôznych fondov. „Za vládnu stranu je to pre nás zadosťučinením, boli sme na čele hnutia za pružnú solidaritu,“ povedal novinárom.

Každá krajina by mala pripraviť zoznam opatrení, následne s nimi prísť a na základe toho by sa mal vytvoriť nejaký mechanizmus, povedal Fico. „My teraz prídeme s tým, čo sme mali na stole, máme sa o čo oprieť. Predložili sme inštitút pružnej solidarity,“ poznamenal. Spomenul i to, že ak bude môcť Slovensko prispievať do afrických fondov, prispievať bude, ak bude mať niekam poslať ľudí, pošle a ak bude opäť potrebná pomoc v Gabčíkove, tak pomôže.

Ako na Fica nadviazal podpredseda strany Robert Kaliňák, „bez konkrétnych opatrení by bola situácia oveľa horšia“. Hlavný tok migrácie, ktorý ohrozoval Slovensko, bol ten balkánsky. „No a tam na hranice sme vyslali policajtov, za čo nás v úvode kritizovali, no v závere sa to ukázalo ako správne,“ povedal. Fico na záver dodal, že rozhodnutie nemeckej kancelárky Merkelovej považuje za racionálny a pragmatický prístup.