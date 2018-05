Pellegrini požiadal tretí sektor, aby citlivo pristupoval k vynášaniu súdov

Iniciatívu požiadal, aby upozorňovala na to, kde k pochybeniam dochádza. Zároveň, aby vedela aj pochváliť, keď sa darí realizovať dobré veci. "Ja sa nemôžem stotožniť s tým, keď niekto vytvára zlý obraz o našej krajine a tvrdí, že veci nefungujú, ak vo väčšej miere sú tie veci v poriadku a dochádza len k individuálnym zlyhaniam. Tie odsúďme, potrestajme, ale nevytvárajme negatívny obraz o našej krajine, lebo taký v skutočnosti nie je," skonštatoval Pellegrini.

So zástupcami iniciatívy Chceme veriť sa podľa jeho slov bude stretávať častejšie a viesť s nimi ďalšie diskusie o systémových opatreniach v štáte. Prvé rokovanie s nimi označil za konštruktívne, vecné a bez zbytočných emócií. "Rozprávali sme o tom, či by bolo možné ešte diskutovať o zložení komisie, ktorá bude vyberať alebo hodnotiť kvalitu kandidátov na policajného prezidenta predtým, ako pôjdu do parlamentu," priblížil premiér. Diskutovali aj o kvalitatívnych podmienkach pri voľbe nových sudcov Ústavného súdu SR. "Nehovoriť len o veku a kvóre, ktoré je potrebné na ich voľbu, ale možno aj o tom, aké by mali mať vzdelanie, či majú mať nejaké skúšky alebo ovládať nejaké jazyky. Čiže dať tam aj primeranú mieru kvality," podotkol Pellegrini. V tomto smere sú podľa neho dvere pre všetky rozumné návrhy otvorené.

Premiér chce spoločne s tretím sektorom ďalej diskutovať o zákone o slobodnom prístupe k informáciám. Nedovolí totiž, aby samosprávy a verejných predstaviteľov niekto "terorizoval" zneužívaním tohto zákona. "My sme v tejto republike svedkami toho, že si občan na základe jeho práva požiada o informáciu, koľko žiaroviek bolo vymenených za tri roky na všetkých daňových úradoch. Budeme sa preto rozprávať, kde právo na informácie je účelné, a kde ho treba posilniť, ale kde aj vytesniť takéto zneužívanie a šikanózne správanie sa niektorých ľudí," skonštatoval.

Zástupcovia iniciatívy premiéra upozornili, že dôvera ľudí v štát po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je naďalej nízka. Jej obnova si podľa nich žiada veľmi razantné opatrenia, ktoré sa budú týkať celej štátnej správy, ale aj orgánov činných v trestnom konaní. Zástupcovia iniciatívy hovorili s Pellegrinim aj o návrhu novely zákona o Policajnom zbore, ktorý nepovažujú za dobrý. Za nevyhnutné tiež považujú prepracovať návrh o policajnej inšpekcii. Diskutovali aj o prokuratúre, verejnom obstarávaní, posudzovaní kvality firiem či transparentnosti neziskového sektora.