SaS chce regionálne školstvo opäť financovať výlučne z kapitoly rezortu

BRATISLAVA - Regionálne školstvo by malo byť financované výlučne z kapitoly ministerstva školstva, ako tomu bolo do roku 2013. Myslí si to opozičná SaS, ktorá navrhuje návrat k spôsobu financovania spred roka 2013. Zmenu chcú poslanci Branislav Gröhling, Jozef Rajtár a Lucia Ďuriš Nicholsonová presadiť na májovej schôdzi Národnej rady SR novelizáciou zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.