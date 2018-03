Rokovanie v parlamente o dôvere vláde sa zvrhlo: Hádky, vyhrážky a vykázanie zo sály

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes mali hlasovať o vyslovení dôvery novej vláde SR Petra Pellegriniho, nakoniec sa to však presúva na pondelok. Namiesto toho je parlament opäť plný hádok a Igor Matovič bol vykázaný zo sály.

Hlasovanie o dôvere vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD) sa presúva na budúci týždeň. Dôvodom je veľký záujem opozičných poslancov zapojiť sa do diskusie. Rokovanie bude pokračovať v pondelok (26.3.) ráno.

Písomne prihlásených ostáva ešte 34 členov snemovne, na začiatku ich bolo 39. Z koalície sa okrem faktických poznámok do debaty neprihlásil zatiaľ nikto. Možnosť vystúpiť nevyužili ani ministri. Po vystúpení písomne prihlásených bude ešte možnosť zapojiť sa ústne.

Premiér v prejave označil štvrtkové (22.3.) menovanie svojho kabinetu za míľnik, ktorý by mal opäť nastoliť stabilitu a obrátiť pozornosť na skutočné problémy ľudí. "Programové vyhlásenie vlády preberá ciele a plány vlády predchádzajúcej. Je to logické. Predchádzajúci kabinet už viaceré ciele splnil, nová vláda v tom chce pokračovať. Sme pripravení okamžite pracovať. Nežiadame a ani nemôžeme žiadať žiadnych 100 dní na oboznámenie sa so stavom v rezortoch. Od kolegov očakávam viac ako 100-percentný výkon," deklaroval Pellegrini.

Uplynulý mesiac podľa jeho slov vojde do dejín ako jeden zo zlomových okamihov. "Úkladná vražda rozpútala nevídané emócie a vášne, ktoré sa pretavili do politickej krízy. Smrť dvoch mladých ľudí zasiahla všetkých. Ak bola motívom vraždy práca novinára, je to útok na demokratické piliere štátu a slobodu prejavu. Máme povinnosť dôsledne vyšetriť vraždu a spravodlivo potrestať páchateľov. Toto je dlh štátu," priznal.

Premiér preto apeloval, aby sme nechali pracovať políciu. "Dôverujme vyšetrovateľom a nezneužívajme túto tému. Minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) má úlohu vytvoriť čo najlepšie podmienky pre prácu polície. Táto tragédia sa nevyšetrí na uliciach, na stránkach novín ani vo volebných miestnostiach," poznamenal.

Podľa Pellegriniho ľudia prišli na námestia slobodne vyjadriť svoj názor. "Som vďačný, že nedošlo k násiliu ani k nepokojom," poznamenal. Považuje pritom za logické, že opozícia sa pokúša dostať k moci. "Ale politika má aj štátnický rozmer, a tým je zodpovednosť voči vlastnej krajine. Predčasné voľby by nič nevyriešili, lebo by prehĺbili nepokoj a ustanovili by zmätok," myslí si. Predseda vlády zdôraznil, že jasná väčšina NR SR sa hlási k dokončeniu práce súčasnej koalície, ktorá vzišla z demokratických volieb.

Opoziční poslanci v rozprave vládu kritizujú. Vidia v nej totiž len kozmetickú a marketingovú úpravu pôvodného kabinetu Roberta Fica (Smer-SD), od ktorého prevzali aj vládny program. Ministrom neveria a pripomínajú im ich kauzy. Prítomní členovia vlády zatiaľ na ich otázky neodpovedajú. SaS, OĽaNO a Sme rodina preto za dôveru nezahlasujú. Zároveň pozývali ľudí, aby podvečer opäť vyšli do ulíc. Vláda Petra Pellegriniho získa dôveru, ak jej program podporí nadpolovičná väčšina prítomných členov snemovne. Už skôr však písomne deklarovalo podporu 79 poslancov.

Prenos z parlamentu

Situáciu sme sledovali ONLINE

16:10 Hlasovanie o dôvere vláde Petra Pellegriniho sa presúva na budúci týždeň.

15:50 Slovo má Jozef Rajtár (SaS).

15:40 Mimoparlamentná Strana maďarskej komunity (SMK) navrhuje ostatným opozičným stranám pravidelné konzultácie formou „okrúhleho stola“. Mali by zjednotiť stanoviská a postup opozície v spoločenskej situácii, ktorá nastala po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na tlačovej konferencii v sídle strany to v piatok uviedol jej predseda József Menyhárt.

15:22 Rozkaz je viac ako zákon, odkazuje Igor Matovič. Toto je jeho stanovisko:

15:21 Vyjadrenie Andreja Danka:

15:16 Národná rada SR opäť funguje v normálnom režime. Hasiči potvrdili, že biela látka, ktorú aktivista v piatok popoludní vysypal pred hlavný vstup, nie je nebezpečná.

15:12 Vyjadrenie Lucie Ďuriš Nicholsonovej:

15:05 Po Borisovi Kollárovi nasleduje Marian Kotleba.

15:00 Programové vyhlásenie novej vlády hnutie Sme rodina nepodporí a bude hlasovať proti nemu. A to napriek tomu, že sú v ňom aj niektoré tézy, ktoré sa opozičnému hnutiu pozdávajú. Hovoril o tom predseda Sme rodina Kollár.

14:46 „Asi ho nebudem rozčuľovať, lebo jeho mozgová bunka by to ťažko znášala," povedal Matovič v reakcii na Andreja Danka a na to, či sa vráti do pléna.

14:45 Reční Boris Kollár (Sme rodina).

14:41 Ľubomír Galko tvrdí, že Andrej Danko sa vyhrážal podpredsedníčke parlamentu Lucii Ďuriš Nicholsonovej.

14:35 Podľa Kiššovej je Slovensko na rázcestí a historickej križovatke.

14:20 Rozpráva Jana Kiššová (SaS).

14:15 Matovič vracia uder Bugárovi, Danko ho následne vykazuje zo sály. Pokračuje sa o päť minút.

14:09 Bugár reaguje na Matoviča, tvrdí, že on pľuve do očí ľuďom. Nazval ho daňovým podvodníkom a tvrdí, že klame aj vo sne.

14:07 Nasledovali faktické poznámky poslancov ĽSNS a Jána Marosza z OĽaNO.

14:01 Šéf OĽaNO na záver vyzval Roberta Fica a Roberta Kaliňáka, aby odstúpil z funkcie poslanca.

13:49 Matovič kritizuje programové vyhlásenie vlády, ktoré bolo vytvorené narýchlo.

13:42 Východ vymiera a je to vaša chyba, odkazuje Matovič koalícii.

13:40 Igor Matovič používa vizuálnu pomôcku, zvyšuje hlas. Členovia koalície mu skáču do rečí, medzi nimi aj Peter Pellegrini. Peter Kažimír vraj Matoviča nazval psychopatom.

13:35 Situácia v parlamente:

13:32 Slovo dostal Igor Matovič. Pellegriniho žiada, aby ministrov požiadal, aby sa vrátili na svoje miesta, keďže vláda sa zodpovedá parlamentu.

13:26 Poslankyňa Ďuriš Nicholsonová pokračuje a hovorí o tom, ako si Robert KalIňák infiltroval vedenie polície.

13:18 Do rozpravy sa písomne prihlásilo 39 poslancov z opozície. Podľa rokovacieho poriadku môže vystúpenie písomne prihlásených poslancov trvať maximálne 20 minút. Ak poslanec vystúpi za celý poslanecký klub strany, má právo vystupovať 30 minút. Po vystúpeniach písomne prihlásených zákonodarcov sa môžu prihlásiť ďalší poslanci ústne.

13:16 Ďuriš Nicholsonová rozpráva o ministerke Gabriele Matečnej.

13:13 Likvidovanie podozrivého prášku pred budovou parlamentu.

13:10 Začína sa rozprava. Ako prvá hovorí Lucia Ďuriš Nicholsonová. Vysvetľuje dôvody, prečo nemá byť ministrom Ján Richter.

13:07 Vyjadrenie Kancelárie NR SR k situácii: „Z tohto dôvodu sú v týchto chvíľach vykonávané štandardné kroky na zabezpečenie bezpečnosti budovy a bola privolaná špecializovaná chemická jednotka policajného zboru, ktorá bude pôvod látky a možné ohrozenie bezpečnosti preverovať," uvádza sa v stanovisku. Vstup do objektu Národnej rady SR je dočasne možný cez ubytovaciu časť.

Polícia uzavrela vchod do budovy NR SR

13:06 Rokovanie parlamentu pokračuje. Béla Bugár pripomína, že rokovať sa bude do 16:00, pokračovať sa bude v pondelok od 9:00. Slovo má Ladislav Kamenický.

13:05 Situácia pred budovou NR SR:

12:59 Prášok mal pred budovu vysypať aktivista, zasahujú aj hasiči.

12:45 „Veľká biela lajna pred parlamentom," informuje o situácii pred budovou parlamentu poslanec Ondrej Dostál. Predný vchod je uzavretý políciou.

11:59 Poslanec národnej rady za Most-Híd Tibor Bastrnák sa po menovaní Gábora Gála za ministra spravodlivosti stal novým predsedom poslaneckého klubu strany. Ako informovala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár, poslanci klubu o tom rozhodli dnes na zasadnutí ešte pred dnešnou 30. schôdzou parlamentu.

Viesť poslanecký klub Mosta-Híd je pre Bastrnáka veľká pocta a zároveň aj veľká zodpovednosť. „Pokračujeme v začatej práci, musíme sa vysporiadať napríklad so starými exekúciami. Čaká nás niekoľko dôležitých legislatívnych krokov, ktoré Most-Híd presadzoval aj pred ohavnou vraždou vo Veľkej Mači a ktoré sa po dianiach ostatných týždňov stali nevyhnutnými," uviedol Bastrnák s tým, že ide predovšetkým o nový spôsob voľby policajného prezidenta a zmeny týkajúce sa policajnej inšpekcie.

11:51 Liberálna demokracia potrebuje v parlamentnom ľudskoprávnom výbore zabojovať. Tvrdí to poslankyňa Lucia Žitňanská. Do pléna sa vrátila z postu ministerky spravodlivosti po výmene vlády. Žitňanská si vybrala prácu v ľudskoprávnom výbore, hoci v minulosti pôsobila v ústavnoprávnom.

Takto sa začala schôdza

Poslankyňa zopakovala, že hlasovať v snemovni mieni podľa toho, či s návrhom bude súhlasiť. "Som pripravená hlasovať za to, s čím súhlasím," uviedla. Na otázky o podpore novej vlády opakovane uviedla, že keď Pellegriniho vláde dal šancu prezident Andrej Kiska, ona nemá dôvod v tejto chvíli jej ju nedať.

11:30 Poslanci budú rokovať do 16:00, nechcú vraj rokovať počas protestov, informuje Denník N.

11:27 Lucia Žitňanská, je proti tomu, aby sa zmena výberu policajného prezidenta a odlúčenie policajnej inšpekcie od ministerstva vnútra prijala v zrýchlenom režime. Tvrdí, že takéto úpravy by sa síce mali prijať rýchlo, ale nie v skrátenom konaní.

11:24 Ako to vyzerá v parlamente?

Robert Kaliňák na pôde parlamentu - Foto: Ján Zemiar

Tibor Bernaťák - Foto: Ján Zemiar

Tomáš Drucker - Foto: Ján Zemiar

11:20 Poslanec národnej rady za Most-Híd Tibor Bastrnák sa po menovaní Gábora Gála za ministra spravodlivosti stal novým predsedom poslaneckého klubu strany. Ako informovala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár, poslanci klubu o tom rozhodli dnes na zasadnutí ešte pred dnešnou 30. schôdzou parlamentu.

11:00 Miroslav Beblavý (SPOLU-občianska demokracia) predložil s ďalšími poslancami SPOLU, KDH aj Progresívneho Slovenska pozmeňovací návrh k programovému vyhláseniu vlády Petra Pellegriniho:

10:46 Protesty Za Slušné Slovensko začali v austrálskom Sydney.

10:44 Robert Fico na prvé rokovanie hospodárskeho výboru neprišiel.

10:40 Mária Janíková a Ladislav Balódi:

10:30 V Bratislave zrušili piatkový protest: Slováci aj tak opäť vyjdú do ulíc, ZOZNAM miest

10:19 Predsedovia výborov ohlasujú rokovania na 10:30 a 11:00. Rokovanie bude pokračovať o 13:00.

10:17 „Naplňme prosím, štvorročný mandát, ktorý sme dostali od občanov," hovorí premiér. Žiada o schválenie programového vyhlásenia a o vyhlásenie dôvery vláde.

10:14 Pellegrini plánuje vystúpenie v europarlamente, kde bude reagovať aj na niektorých europoslancov. Ďakuje Ficovi a odchádzajúcim ministrom za prácu, ktorú vykonali.

Peter Pellegrini - Foto: TASR / Martin Baumann

10:13 Nový premiér opäť odmieta slová o čiernej diere strednej Európy, pripomína slová prezidenta Andreja Kisku o úspešnom príbehu. Imidž krajiny chce Pellegrini znovu naprávať.

10:11 Predčasné voľby by podľa Pellegriniho nič nevyriešili a zmätok by ustanovili ako trvalý stav na Slovensku.

10:09 Pellegrini žiada, aby politici nechali políciu pracovať, aby vyšetrila vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

10:08 Postreh Ondreja Dostála (OKS, SaS):

10:06 „Od svojich kolegov čakám stopercentný výkon od prvého dňa," hovorí Pellegrini. Chce aj konkrétne kroky, hovorí o debyrokratizácii štátu, zlepšenia životnej úrovni a zjednodušenie života ľudí.

10:04 Začína sa rokovanie o Programovom vyhlásení vlády SR, reční Peter Pellegrini.

Andrej Danko - Foto: TASR / Martin Baumann

9:59 Po dvojminútovej pauze budú poslanci okračovať Programovým vyhlásením vlády SR.

9:58 Pokračuje sa v rokovaní, predsedom Mandátového a imunitného výboru NR SR sa stal Juraj Blanár, predsedníčkou zahraničného výboru je Katarína Cséfalvayová.

9:53 Bývalý minister kultúry Marek Maďarič, ktorý sa vrátil do parlamentu ako poslanec, podporí kabinet Petra Pellegriniho. Dôležitým argumentom pre neho bolo to, že vo štvrtok prezident Andrej Kiska vymenoval vládu. Druhým dôležitým argumentom je to, že nová vláda vyšla v ústrety požiadavkám verejnosti, pretože má nového premiéra a ministra vnútra.

9:49 Exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská bola zvolená za členku ľudskoprávného výboru a Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu.

Lucia Žitňanská - Foto: SITA/Diana Černáková

9:45 Expremiér Fico bude ako poslanec parlamentu členom Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, Kaliňák bude pracovať ako člen Ústavnoprávneho výboru.

9:36 Tajné hlasovanie sa skončilo, nasleduje 20-minútová prestávka.

9:33 O Roberta Fica a Roberta Kaliňáka je v parlamente veľký záujem.

Zľava: Robert Fico, Ľubomír Vážny a Robert Kaliňák - Foto: TASR / Martin Baumann

9:25 Prebieha tajné hlasovanie o zaradení nových poslancov do rôznych výborov.

9:20 Na získanie dôvery potrebuje aspoň 76 hlasov od poslancov, podporu novému kabinetu vopred avizovalo 79 členov snemovne. Najväčšie opozičné strany SaS a OĽaNO sa nepridajú, lebo Pellegriniho vláde neveria.

9:17 Sľuby zložili poslaneckí náhradníci Mária Janíková (Smer-SD) a Ladislav Balódi (Most-Híd).

9:10 Program prvej schôdze schválili.

9:09 Pozmeňujúci návrh Igora Matoviča o tom, aby NR SR zaviazal vládu informovať, koľkokrát bol Úrad vlády informovaný tajnou službou o talianskej mafii na východnom Slovensku, neschválili.

Igor Matovič - Foto: TASR / Martin Baumann