SNS bude o predčasných voľbách rokovať až vtedy, ak dôjde k pádu vlády alebo bude nefunkčná

Národniari berú na vedomie rozhodnutie koaličného partnera, že rekonštrukcia vlády zo strany Mosta-Híd je už uzavretá možnosť. „Slovenská národná strana vníma, že koaličný partner nepovažuje demisiu ministra vnútra za dostatočnú,“ uvádza sa v stanovisku.

Strana Most-Híd v noci oznámila, že bude rokovať s koaličnými stranami o predčasných voľbách. Rozhodla o tom v pondelok republiková rada. "Republiková rada strany Most-Híd poveruje jej vedenie na čele s predsedom Bélom Bugárom rokovať s koaličnými partnermi o možnostiach predčasných volieb," povedal po viac ako osemhodinovom rokovaní Republikovej rady Mosta-Híd Béla Bugár. Vyplýva to z prijatého uznesenia, v ktorom sa tiež píše, že v prípade neúspešných rokovaní Most vystúpi z koalície. "Premiér sa odmietol dohodnúť o predčasných voľbách, teraz budeme mať vôľu rokovať ešte s koaličnou SNS, dovtedy nevieme povedať, ako to dopadne," dodal Bugár s tým, že podľa Mosta-Híd by súčasnú situáciu vyriešili iba predčasné voľby. Bugár je presvedčený, že predčasné voľby by mali byť skôr ako v novembri, keď sa uskutočnia komunálne voľby. Podľa neho sa má vládna koalícia rozhodnúť, že budú predčasné voľby a kedy budú.